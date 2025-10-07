Укроборонпром заключил три международных соглашения на форуме DFNC3 – с США, Испанией и Румынией
Киев • УНН
Во время форума DFNC3 "Укроборонпром" подписал несколько важных соглашений с мировыми компаниями по вооружению.
В первый день международного оборонного форума DFNC3 госконцерн "Укроборонпром" подписал три соглашения о сотрудничестве с компаниями из США, Испании и Румынии. Об этом сообщил генеральный директор Герман Сметанин, пишет УНН.
Подробности
По сообщению гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, партнерство с США оформлено с компанией LeVanta Tech Inc. – стороны договорились о совместной работе в рамках концепции "float-and-fly", направленной на повышение скорости и устойчивости украинских разработок.
Также планируется организация учебных программ для украинских оружейников и развитие производства в Украине.
С испанской компанией Escribano "Укроборонпром" закрепил новые договоренности по сотрудничеству в сфере бронетехники и перспектив развития систем противовоздушной обороны.
Третье соглашение подписано с румынской компанией Romarm. Оно предусматривает совместное производство технических решений и беспилотных платформ, а также привлечение инвестиций для реализации совместных оборонных проектов.
