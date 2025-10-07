Почти 70% европейцев одобряют увеличение инвестиций в оборону ЕС - опрос
Киев • УНН
Новый опрос показал, что 67% европейцев поддерживают увеличение инвестиций в оборону, хотя это несколько меньше, чем в апреле прошлого года. Поддержка варьируется от 48% в Италии до 86% в Польше.
Почти через неделю после того, как 19 дронов РФ вошли в польское воздушное пространство, был проведен опрос относительно уровня поддержки расходов на оборону среди стран Европы. Хотя количество немного уменьшилось по сравнению с апрелем прошлого года, подавляющее большинство выступает за увеличение расходов на национальную оборону.
Передает УНН со ссылкой на Euractiv.
Подробности
Поддержка увеличения расходов на национальную оборону несколько уменьшилась по сравнению с результатами опроса прошлого года, но уровень уверенно высок.
Из более чем 5400 опрошенных респондентов две трети большинства (67%) заявили, что они поддерживают увеличение инвестиций в оборону
Опрос в 2024 году: 74% высказались за увеличение необходимых расходов.
Важно объяснить:
Отдельные страны могут оказывать чрезмерное влияние на общую картину.
- В Италии 48% поддерживают увеличение оборонных расходов; в
- в Испании - 68% поддержки в этом вопросе;
- в Польше зафиксировано 86% решительных поддержек увеличения расходов - неудивительно, потому что страна находится близко к северо-восточному соседу, который ведет захватническую войну в Украине.
Еще один интересный момент: когда ответы были организованы на основе принадлежности к европейским политическим группам, опрос выявил большую поддержку увеличения расходов на оборону среди центристов и правоцентристов. Среди левых и крайне правых партий такая поддержка на меньшем уровне:
- ЕНП 85%;
- «Обновление» 80%;
- ЕКР 69%;
- «Патриоты» 64%;
- S&D 60%;
- «Зеленые» 51%;
- «Левые» 50%;
- ЕСН 40%.
Напомним
