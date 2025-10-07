Почти 70% европейцев одобряют увеличение инвестиций в оборону ЕС - опрос

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 4392 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 24830 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 56062 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 46596 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 48897 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 85915 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 34591 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 40789 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66879 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78055 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
85%
753мм
Популярные новости
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны6 октября, 22:50 • 15846 просмотра
Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль6 октября, 23:24 • 18194 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить03:01 • 6718 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ04:42 • 14156 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 5354 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 4394 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 39894 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 49683 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 85915 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 190136 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 15738 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 69463 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 65590 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 140968 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 72453 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
Financial Times

Почти 70% европейцев одобряют увеличение инвестиций в оборону ЕС - опрос

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Новый опрос показал, что 67% европейцев поддерживают увеличение инвестиций в оборону, хотя это несколько меньше, чем в апреле прошлого года. Поддержка варьируется от 48% в Италии до 86% в Польше.

Почти 70% европейцев одобряют увеличение инвестиций в оборону ЕС - опрос

Почти через неделю после того, как 19 дронов РФ вошли в польское воздушное пространство, был проведен опрос относительно уровня поддержки расходов на оборону среди стран Европы. Хотя количество немного уменьшилось по сравнению с апрелем прошлого года, подавляющее большинство выступает за увеличение расходов на национальную оборону.

Передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Подробности

Поддержка увеличения расходов на национальную оборону несколько уменьшилась по сравнению с результатами опроса прошлого года, но уровень уверенно высок. 

Из более чем 5400 опрошенных респондентов две трети большинства (67%) заявили, что они поддерживают увеличение инвестиций в оборону

- передает Euractiv.

Опрос в 2024 году: 74% высказались за увеличение необходимых расходов.

Важно объяснить:

Отдельные страны могут оказывать чрезмерное влияние на общую картину.

  • В Италии 48% поддерживают увеличение оборонных расходов; в
    • в Испании - 68% поддержки в этом вопросе;
      • в Польше зафиксировано 86% решительных поддержек увеличения расходов - неудивительно, потому что страна находится близко к северо-восточному соседу, который ведет захватническую войну в Украине.

        Еще один интересный момент: когда ответы были организованы на основе принадлежности к европейским политическим группам, опрос выявил большую поддержку увеличения расходов на оборону среди центристов и правоцентристов. Среди левых и крайне правых партий такая поддержка на меньшем уровне:

        • ЕНП 85%;
          • «Обновление» 80%;
            • ЕКР 69%;
              • «Патриоты» 64%;
                • S&D 60%;
                  • «Зеленые» 51%;
                    • «Левые» 50%;
                      • ЕСН 40%.

                        Напомним

                        Кабинет министров принял изменения в Госбюджет-2025, которыми планирует до конца года направить дополнительно 324,7 млрд гривен. Основной источник финансирования увеличенных расходов - средства от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine.

                        Игорь Тележников

                        ПолитикаНовости Мира
                        Государственная граница Украины
                        Европейский Союз
                        Италия
                        Испания
                        Украина
                        Польша