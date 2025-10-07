Майже 70% європейців схвалюють збільшення інвестицій в оборону ЄС - опитування
Київ • УНН
Нове опитування показало, що 67% європейців підтримують збільшення інвестицій у оборону, хоча це дещо менше, ніж у квітні минулого року. Підтримка варіюється від 48% в Італії до 86% у Польщі.
Майже через тиждень після того, як 19 дронів рф увійшли до польського повітряного простору, було проведено опитування щодо рівня підтримки витрат на оборону серед країн Європи. Хоча кількість трохи зменшилась, порівняно з квітнем минулого року, але переважна більшість виступає за збільшення витрат на національну оборону.
Передає УНН із посиланням на Euractiv.
Деталі
Підтримка збільшення витрат на національну оборону дещо зменшилась, порівняно з результатами опитування минулого року, але рівень впевнено високий.
З понад 5400 опитаних респондентів дві третини більшості (67%) заявили, що вони підтримують збільшення інвестицій у оборон
Опитування у 2024 році: 74% висловилися за збільшення необхідних витрат.
Важливо пояснити:
Окремі країни можуть мати надмірний вплив на ширшу картину.
- У Італії 48% підтримують збільшення оборонних витрат;у
- у Іспанії - 68% підтримки у цьому питанні;
- у Польщі зафіксовано 86% рішучих підтримок збільшення витрат - не дивно, бо країна знаходиться близько до півніно-східного сусіда, який веде загарбницьку війну в Україні.
Ще один цікавий момент: коли відповіді були організовані на основі приналежності до європейських політичних груп, опитування виявило більшу підтримку збільшення витрат на оборону серед центристів та правоцентристів. Серед лівих та крайньо правих партій така підтримка на меншому рівні:
- ЄНП 85%;
- «Оновлення» 80%;
- ЄКР 69%;
- «Патріоти» 64%;
- S&D 60%;
- «Зелені» 51%;
- «Ліві» 50%;
- ЕСН 40%.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив зміни до Держбюджету-2025, якими планує до кінця року спрямувати додатково 324,7 млрд гривень. Основне джерело фінансування збільшених видатків - кошти від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine.