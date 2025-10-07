$41.340.11
Ексклюзив
07:13 • 6506 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 25922 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 56937 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 47392 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 49561 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 86783 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00 • 34818 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40864 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66980 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 78107 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 6514 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
Майже 70% європейців схвалюють збільшення інвестицій в оборону ЄС - опитування

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Нове опитування показало, що 67% європейців підтримують збільшення інвестицій у оборону, хоча це дещо менше, ніж у квітні минулого року. Підтримка варіюється від 48% в Італії до 86% у Польщі.

Майже 70% європейців схвалюють збільшення інвестицій в оборону ЄС - опитування

Майже через тиждень після того, як 19 дронів рф увійшли до польського повітряного простору, було проведено опитування щодо рівня підтримки витрат на оборону серед країн Європи. Хоча кількість трохи зменшилась, порівняно з квітнем минулого року, але переважна більшість виступає за збільшення витрат на національну оборону.

Передає УНН із посиланням на Euractiv.

Деталі

Підтримка збільшення витрат на національну оборону дещо зменшилась, порівняно з результатами опитування минулого року, але рівень впевнено високий. 

З понад 5400 опитаних респондентів дві третини більшості (67%) заявили, що вони підтримують збільшення інвестицій у оборон

- передає Euractiv.

Опитування у 2024 році: 74% висловилися за збільшення необхідних витрат.

Важливо пояснити:

Окремі країни можуть мати надмірний вплив на ширшу картину.

  • У Італії 48% підтримують збільшення оборонних витрат;у
    • у Іспанії - 68% підтримки у цьому питанні;
      • у Польщі зафіксовано 86% рішучих підтримок збільшення витрат - не дивно, бо країна знаходиться близько до півніно-східного сусіда, який веде загарбницьку війну в Україні.

        Ще один цікавий момент: коли відповіді були організовані на основі приналежності до європейських політичних груп, опитування виявило більшу підтримку збільшення витрат на оборону серед центристів та правоцентристів. Серед лівих та крайньо правих партій така підтримка на меншому рівні:

        • ЄНП 85%;
          • «Оновлення» 80%;
            • ЄКР 69%;
              • «Патріоти» 64%;
                • S&D 60%;
                  • «Зелені» 51%;
                    • «Ліві» 50%;
                      • ЕСН 40%.

                        Нагадаємо

                        Кабінет міністрів ухвалив зміни до Держбюджету-2025, якими планує до кінця року спрямувати додатково 324,7 млрд гривень. Основне джерело фінансування збільшених видатків - кошти від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine.

                        Ігор Тележніков

