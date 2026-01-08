$42.560.14
публикации
Эксклюзивы
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны

Киев • УНН

 • 6 просмотра

По итогам 2025 года Укроборонпром нарастил объемы производства вооружения и военной техники на 50%, достигнув более 180 млрд грн. Этот скачок стал возможным благодаря расширению мощностей и росту государственных контрактов.

Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны

По итогам 2025 года предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром) увеличили объемы производства вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом – со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м. Об этом сообщается на сайте Минобороны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что такой динамичный скачок стал результатом расширения производственных мощностей и роста загруженности предприятий – количество государственных контрактов за прошлый год выросло более чем на 50%.

Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности

– заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Указывается, что особую роль в достижении этих результатов сыграли ветераны. Так, в Укроборонпроме продолжается развитие кадрового потенциала и социальная интеграция защитников: количество ветеранов, которые присоединились к команде АО "Укроборонпром" и предприятий Группы в 2025 году, выросло на 37%. Сейчас в структуре общества работает более 1000 ветеранов.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил создание единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот Реестр минимизирует коррупционные и безопасностные риски, делая конкуренцию честной в оборонной промышленности.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Укроборонпром
Министерство обороны Украины
Денис Шмыгаль