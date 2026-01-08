Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны

По итогам 2025 года предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром) увеличили объемы производства вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом – со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м. Об этом сообщается на сайте Минобороны, информирует УНН.

Отмечается, что такой динамичный скачок стал результатом расширения производственных мощностей и роста загруженности предприятий – количество государственных контрактов за прошлый год выросло более чем на 50%.

Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности