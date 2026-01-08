$42.560.14
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливу участь країни в моніторингу мирної угоди або перемир'я в Україні. Словаччина готова співпрацювати в невійськових галузях, але не відправить солдатів і не надаватиме зброю.

Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо

Словаччина може брати участь у моніторингу "мирної угоди" або перемир'я в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він може "уявити участь Словаччини як сусіда України в моніторингу мирної угоди або перемир'я, якщо сторони, що воюють, коли-небудь домовляться про це".

І перед планами так званої Коаліції охочих я принципово віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів

- зазначив Фіцо.

Він підкреслив, що Братислава готова співпрацювати в невійськових галузях - зокрема, це цивільна співпраця, енергетичні та транспортні зв'язки, допомога з електроенергією чи газом, гуманітарна допомога. При цьому, за словами Фіцо, Словаччина не відправить жодного солдата на територію України у складі багатонаціональних військових сил, та, відміну від нинішньої опозиції, "не даруватиме зброю".

Коли вона була при владі, вона подарувала Україні майже весь арсенал зброї словацької армії, який ми зараз відновлюємо за великі гроші

- сказав Фіцо.

Він додав, що допомога Україні від західних союзників веде "лише до подальшого кровопролиття".

Нагадаємо

У листопаді прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем.

Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо08.11.25, 19:31 • 8310 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

