Словаччина може брати участь у моніторингу "мирної угоди" або перемир'я в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо, повідомляє УНН.

За його словами, він може "уявити участь Словаччини як сусіда України в моніторингу мирної угоди або перемир'я, якщо сторони, що воюють, коли-небудь домовляться про це".

І перед планами так званої Коаліції охочих я принципово віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів

Він підкреслив, що Братислава готова співпрацювати в невійськових галузях - зокрема, це цивільна співпраця, енергетичні та транспортні зв'язки, допомога з електроенергією чи газом, гуманітарна допомога. При цьому, за словами Фіцо, Словаччина не відправить жодного солдата на територію України у складі багатонаціональних військових сил, та, відміну від нинішньої опозиції, "не даруватиме зброю".

Коли вона була при владі, вона подарувала Україні майже весь арсенал зброї словацької армії, який ми зараз відновлюємо за великі гроші