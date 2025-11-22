Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем. Він зазначив, що нинішній варіант менш вигідний для України, ніж у 2022 році, але може швидко припинити бойові дії.
Уряд Словаччини висловив підтримку американському "мирному плану" щодо завершення війни в Україні, заявивши, що цей варіант нібито може принести вигоду росії. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, інформує УНН з посиланням на Novinky.cz.
Деталі
Прем’єр-міністр Словаччини охарактеризував ініціативу США як амбітну. На його думку, росія "вийде з неї переможцем, посиливши свої позиції як морально, так і економічно". Фіцо також вважає, що Україна має погодитися на запропоновані умови.
У рамках тієї меншості, яку Словаччина представляє в Європейському союзі, я підтримаю цю угоду
Він також додав, що "США хочуть повернути росію в число "великих держав".
За словами Фіцо, нинішній варіант плану є менш вигідним для України, ніж той, що обговорювався у 2022 році. Водночас він і надалі розглядає його як можливість для швидкого припинення бойових дій з обох сторін.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони підтвердили повну підтримку України та обговорили зусилля США щодо припинення війни, наголосивши на необхідності схвалення європейських партнерів для будь-якої мирної угоди.
