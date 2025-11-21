“Віткоффу потрібен психіатр”: європейці обурені планом Трампа отримати прибуток від заморожених російських активів

Європейські дипломати та чиновники з обуренням реагують на нові подробиці мирного плану США, попереджаючи, що він може зруйнувати їхні зусилля, спрямовані на допомогу Україні у війні. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, президент США Дональд Трамп втрутився в одні з найделікатніших переговорів, що зараз ведуться в Європі, що може зірвати зусилля з надання фінансової допомоги Україні для продовження боротьби проти росії.

Протягом кількох місяців чиновники Європейського Союзу намагалися знайти спосіб використання близько 140 млрд євро заморожених російських державних активів, які в основному знаходяться в Бельгії, для підтримки військових зусиль Києва.

Ці кошти вкрай необхідні, оскільки Україна ризикує залишитися без грошей на початку наступного року. За словами дипломатів, переговори в Брюсселі зараз перебувають на надзвичайно делікатному етапі, оскільки високопосадовці намагаються доопрацювати юридичний текст, який дозволить використовувати заморожені кошти для надання позики українському уряду. Однак новий 28-пунктний план США щодо припинення вогню містить альтернативну ідею використання цих же активів для відновлення країни під керівництвом США після укладення перемир'я - зазначає видання.

Наголошується, що згідно з документом, США отримають 50% прибутку від цієї діяльності.

Кілька дипломатів і чиновників ЄС заявили, що побоюються, що пропозиції посланця Трампа Стіва Віткоффа зруйнують їхні шанси на ухвалення пропозиції про надання позики 27 урядами ЄС.

Один високопоставлений чиновник ЄС у Брюсселі висміяв цю ідею і зазначив, що, хоч би чого він хотів, Трамп не має повноважень розморозити активи, що знаходяться в Європі.

Віткоффу потрібно звернутися до психіатра - сказав інший чиновник.

Питання про те, як використовувати заморожені активи росії, є одним з найскладніших для союзників України, з огляду на численні побоювання щодо потенційних правових, політичних, безпекових та економічних наслідків.

Найскладнішою проблемою є те, що активи в основному зберігаються в бельгійській установі під назвою Euroclear, що ставить бельгійців у надмірно вразливе становище перед ризиками відплати з боку росії.

Ідея ЄС полягає в тому, щоб використовувати ці активи для надання Україні позики, яку потрібно буде повернути лише в тому випадку, якщо росія погодиться виплатити Києву репарації після підписання мирної угоди. Однак Бельгія вагається схвалити цей план, оскільки побоюється, що на неї буде покладено фінансову відповідальність, якщо росія спробує відшкодувати ці кошти. Це поставило Бельгію в суперечку з іншими членами ЄС, які наполягають на швидших діях для підтримки України - додає видання.

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.