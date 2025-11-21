«Виткоффу нужен психиатр»: европейцы возмущены планом Трампа получить прибыль от замороженных российских активов

Европейские дипломаты и чиновники с возмущением реагируют на новые подробности мирного плана США, предупреждая, что он может разрушить их усилия, направленные на помощь Украине в войне. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп вмешался в одни из самых деликатных переговоров, которые сейчас ведутся в Европе, что может сорвать усилия по оказанию финансовой помощи Украине для продолжения борьбы против России.

В течение нескольких месяцев чиновники Европейского Союза пытались найти способ использования около 140 млрд евро замороженных российских государственных активов, которые в основном находятся в Бельгии, для поддержки военных усилий Киева.

Эти средства крайне необходимы, поскольку Украина рискует остаться без денег в начале следующего года. По словам дипломатов, переговоры в Брюсселе сейчас находятся на чрезвычайно деликатном этапе, поскольку высокопоставленные чиновники пытаются доработать юридический текст, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа украинскому правительству. Однако новый 28-пунктный план США по прекращению огня содержит альтернативную идею использования этих же активов для восстановления страны под руководством США после заключения перемирия - отмечает издание.

Отмечается, что согласно документу, США получат 50% прибыли от этой деятельности.

Несколько дипломатов и чиновников ЕС заявили, что опасаются, что предложения посланника Трампа Стива Уиткоффа разрушат их шансы на принятие предложения о предоставлении займа 27 правительствами ЕС.

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял эту идею и отметил, что, чего бы он ни хотел, Трамп не имеет полномочий разморозить активы, находящиеся в Европе.

Уиткоффу нужно обратиться к психиатру - сказал другой чиновник.

Вопрос о том, как использовать замороженные активы России, является одним из самых сложных для союзников Украины, учитывая многочисленные опасения относительно потенциальных правовых, политических, безопасностных и экономических последствий.

Самой сложной проблемой является то, что активы в основном хранятся в бельгийском учреждении под названием Euroclear, что ставит бельгийцев в чрезмерно уязвимое положение перед рисками возмездия со стороны России.

Идея ЕС состоит в том, чтобы использовать эти активы для предоставления Украине займа, который нужно будет вернуть только в том случае, если Россия согласится выплатить Киеву репарации после подписания мирного соглашения. Однако Бельгия колеблется одобрить этот план, поскольку опасается, что на нее будет возложена финансовая ответственность, если Россия попытается возместить эти средства. Это поставило Бельгию в спор с другими членами ЕС, которые настаивают на более быстрых действиях для поддержки Украины - добавляет издание.

Напомним

Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.