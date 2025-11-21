«Виткоффу нужен психиатр»: европейцы возмущены планом Трампа получить прибыль от замороженных российских активов

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 2548 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 10575 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 15269 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 15198 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 19296 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 15143 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 16744 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16535 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 32975 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20456 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29108 просмотра
Родила ребенка и оставила его у мусорника: полиция начала расследование в отношении 15-летней жительницы Житомира21 ноября, 11:09 • 9562 просмотра
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25 • 11625 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21 ноября, 12:55 • 15723 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 10905 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8320 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 11181 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
16:05 • 19313 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 32984 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 32207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8278 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29256 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 44467 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 46677 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 60211 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Дипломатка

«Виткоффу нужен психиатр»: европейцы возмущены планом Трампа получить прибыль от замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Европейские дипломаты и чиновники выражают возмущение по поводу нового мирного плана США, который может сорвать усилия по оказанию финансовой помощи Украине. Предложенный план Трампа предусматривает использование замороженных российских активов для восстановления Украины после перемирия, что противоречит планам ЕС использовать эти средства для займа Киеву.

«Виткоффу нужен психиатр»: европейцы возмущены планом Трампа получить прибыль от замороженных российских активов

Европейские дипломаты и чиновники с возмущением реагируют на новые подробности мирного плана США, предупреждая, что он может разрушить их усилия, направленные на помощь Украине в войне. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп вмешался в одни из самых деликатных переговоров, которые сейчас ведутся в Европе, что может сорвать усилия по оказанию финансовой помощи Украине для продолжения борьбы против России.

В течение нескольких месяцев чиновники Европейского Союза пытались найти способ использования около 140 млрд евро замороженных российских государственных активов, которые в основном находятся в Бельгии, для поддержки военных усилий Киева.

Эти средства крайне необходимы, поскольку Украина рискует остаться без денег в начале следующего года. По словам дипломатов, переговоры в Брюсселе сейчас находятся на чрезвычайно деликатном этапе, поскольку высокопоставленные чиновники пытаются доработать юридический текст, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа украинскому правительству. Однако новый 28-пунктный план США по прекращению огня содержит альтернативную идею использования этих же активов для восстановления страны под руководством США после заключения перемирия 

- отмечает издание.

Отмечается, что согласно документу, США получат 50% прибыли от этой деятельности.

Несколько дипломатов и чиновников ЕС заявили, что опасаются, что предложения посланника Трампа Стива Уиткоффа разрушат их шансы на принятие предложения о предоставлении займа 27 правительствами ЕС.

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял эту идею и отметил, что, чего бы он ни хотел, Трамп не имеет полномочий разморозить активы, находящиеся в Европе.

Уиткоффу нужно обратиться к психиатру 

- сказал другой чиновник.

Вопрос о том, как использовать замороженные активы России, является одним из самых сложных для союзников Украины, учитывая многочисленные опасения относительно потенциальных правовых, политических, безопасностных и экономических последствий.

Самой сложной проблемой является то, что активы в основном хранятся в бельгийском учреждении под названием Euroclear, что ставит бельгийцев в чрезмерно уязвимое положение перед рисками возмездия со стороны России.

Идея ЕС состоит в том, чтобы использовать эти активы для предоставления Украине займа, который нужно будет вернуть только в том случае, если Россия согласится выплатить Киеву репарации после подписания мирного соглашения. Однако Бельгия колеблется одобрить этот план, поскольку опасается, что на нее будет возложена финансовая ответственность, если Россия попытается возместить эти средства. Это поставило Бельгию в спор с другими членами ЕС, которые настаивают на более быстрых действиях для поддержки Украины 

- добавляет издание.

Напомним

Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Euroclear
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Франция
Бельгия
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев