Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем. Он отметил, что нынешний вариант менее выгоден для Украины, чем в 2022 году, но может быстро прекратить боевые действия.

Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"

Правительство Словакии выразило поддержку американскому "мирному плану" по завершению войны в Украине, заявив, что этот вариант якобы может принести выгоду россии. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, информирует УНН со ссылкой на Novinky.cz.

Детали

Премьер-министр Словакии охарактеризовал инициативу США как амбициозную. По его мнению, россия "выйдет из нее победителем, усилив свои позиции как морально, так и экономически". Фицо также считает, что Украина должна согласиться на предложенные условия.

В рамках того меньшинства, которое Словакия представляет в Европейском союзе, я поддержу это соглашение

- подчеркнул политик.

Он также добавил, что "США хотят вернуть россию в число "великих держав".

По словам Фицо, нынешний вариант плана менее выгоден для Украины, чем тот, что обсуждался в 2022 году. В то же время он по-прежнему рассматривает его как возможность для быстрого прекращения боевых действий с обеих сторон.

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и россии по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они подтвердили полную поддержку Украины и обсудили усилия США по прекращению войны, подчеркнув необходимость одобрения европейских партнеров для любого мирного соглашения.

Вита Зеленецкая

