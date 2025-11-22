Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем. Он отметил, что нынешний вариант менее выгоден для Украины, чем в 2022 году, но может быстро прекратить боевые действия.