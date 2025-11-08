Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо

ukenru
17:24 • 4332 перегляди
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
16:00 • 12203 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 23128 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 29532 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 51772 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 92522 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 93161 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 131586 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 95301 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 75900 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф8 листопада, 10:27 • 3482 перегляди
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ8 листопада, 10:32 • 7424 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп8 листопада, 10:43 • 38268 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба8 листопада, 11:44 • 40736 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 6832 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 92525 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 131589 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 95303 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 75903 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 50829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Роберт Фіцо
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Київська область
Харківська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 6974 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 31284 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 93165 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 36963 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 45337 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ідею Євросоюзу щодо використання активів росії для покриття військових витрат України. Фіцо не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених активів росії, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.

Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ідею Євросоюзу щодо використання активів росії для покриття військових витрат України. Про це пише УНН з посиланням на Pravda.

Деталі

Як відомо, цю ідею висуває Європейська комісія, і США її повністю підтримують. Ця тема буде ключовою на обговоренні в грудні. Однак за словами Фіцо, він не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених активів росії, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.

"Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 млрд євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати", - сказав прем'єр.

Також низка ЗМІ наводять ще одну фразу Фіцо з цього ж коментаря. Він заявив, що поки буде главою уряду - він не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах, мета яких конфіскація заморожених активів держави-агресора.

Доповнення

Представники ЄС та уряду Бельгії за підсумками зустрічі у п'ятницю не змогли вийти з глухого кута щодо використання заморожених російських активів для України, які пропонується використати для "репараційного кредиту".

Країни ЄС можуть виплачувати до 5,6 млрд євро відсоткових платежів щорічно, якщо не узгодять 140 млрд євро для України, забезпечених активами росії. Єврокомісія надіслала документ до столиць ЄС, підкреслюючи фінансові наслідки відмови від цього плану.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Бельгія
Словаччина
Україна