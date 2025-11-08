Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ідею Євросоюзу щодо використання активів росії для покриття військових витрат України. Фіцо не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених активів росії, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.
Деталі
Як відомо, цю ідею висуває Європейська комісія, і США її повністю підтримують. Ця тема буде ключовою на обговоренні в грудні. Однак за словами Фіцо, він не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених активів росії, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.
"Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 млрд євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати", - сказав прем'єр.
Також низка ЗМІ наводять ще одну фразу Фіцо з цього ж коментаря. Він заявив, що поки буде главою уряду - він не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах, мета яких конфіскація заморожених активів держави-агресора.
Доповнення
Представники ЄС та уряду Бельгії за підсумками зустрічі у п'ятницю не змогли вийти з глухого кута щодо використання заморожених російських активів для України, які пропонується використати для "репараційного кредиту".
Країни ЄС можуть виплачувати до 5,6 млрд євро відсоткових платежів щорічно, якщо не узгодять 140 млрд євро для України, забезпечених активами росії. Єврокомісія надіслала документ до столиць ЄС, підкреслюючи фінансові наслідки відмови від цього плану.