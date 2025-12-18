Евросоюз примет закон о центрах приема беженцев в третьих странах

Европейский Союз согласовал новый закон, который расширяет перечень "безопасных третьих стран" и ужесточает правила предоставления убежища, позволяя рассматривать заявления мигрантов за пределами Евросоюза и упрощая депортации. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Представители 27 стран ЕС и Европейского парламента согласовали новый закон, который расширяет европейскую концепцию так называемых "безопасных третьих стран" и еще больше ограничивает возможности мигрантов получить убежище на территории Евросоюза.

По словам министра по делам иммиграции и интеграции Дании Расмуса Стоклунда, новая норма позволит государствам ЕС "заключать соглашения с безопасными третьими странами для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за пределами Европы".

После принятия этого закона упростится процедура отклонения заявлений о предоставлении убежища от выходцев из безопасных стран, не входящих в ЕС. Прямая связь между заявителем и страной его происхождения больше не будет обязательной, что позволит создавать так называемые "центры возвращения" в третьих странах - пишет DW.

Примером является план Италии по созданию центров для просителей убежища в Албании. Нидерланды рассматривают возможность открытия аналогичного центра в Уганде, а Германия изучает возможность участия в этом проекте.

Лица, ищущие защиты в ЕС, смогут быть депортированы даже в страны, в которых они ранее никогда не находились, а заявители, которым отказали в убежище, не смогут автоматически оставаться в ЕС на время рассмотрения апелляций - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые планируется сформировать общий перечень безопасных стран происхождения. В него сразу войдут Египет, Марокко, Тунис, Индия, Косово, Бангладеш и Колумбия.

Отмечается, что для просителей убежища из этих стран должны применяться ускоренные процедуры - например, непосредственно на границах или в транзитных зонах.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС также будут считаться безопасными, если в них нет войны или серьезных угроз правам человека.

Напомним

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали ужесточение миграционных правил, что предусматривает ускорение депортаций и сокращение соцвыплат для отклоненных заявителей на убежище. Также создается ежегодный Фонд солидарности на 2026 год в размере 420 миллионов евро для поддержки государств-членов, которые испытывают наибольшее миграционное давление.

