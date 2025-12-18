$42.340.15
Евросоюз примет закон о центрах приема беженцев в третьих странах
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Евросоюз примет закон о центрах приема беженцев в третьих странах

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Европейский Союз согласовал новый закон, позволяющий рассматривать заявления мигрантов за пределами ЕС и упрощающий депортации. Это расширяет перечень "безопасных третьих стран" и ограничивает возможности получения убежища на территории Евросоюза.

Евросоюз примет закон о центрах приема беженцев в третьих странах

Европейский Союз согласовал новый закон, который расширяет перечень "безопасных третьих стран" и ужесточает правила предоставления убежища, позволяя рассматривать заявления мигрантов за пределами Евросоюза и упрощая депортации. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Представители 27 стран ЕС и Европейского парламента согласовали новый закон, который расширяет европейскую концепцию так называемых "безопасных третьих стран" и еще больше ограничивает возможности мигрантов получить убежище на территории Евросоюза.

По словам министра по делам иммиграции и интеграции Дании Расмуса Стоклунда, новая норма позволит государствам ЕС "заключать соглашения с безопасными третьими странами для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за пределами Европы".

После принятия этого закона упростится процедура отклонения заявлений о предоставлении убежища от выходцев из безопасных стран, не входящих в ЕС. Прямая связь между заявителем и страной его происхождения больше не будет обязательной, что позволит создавать так называемые "центры возвращения" в третьих странах

- пишет DW.

Примером является план Италии по созданию центров для просителей убежища в Албании. Нидерланды рассматривают возможность открытия аналогичного центра в Уганде, а Германия изучает возможность участия в этом проекте.

Лица, ищущие защиты в ЕС, смогут быть депортированы даже в страны, в которых они ранее никогда не находились, а заявители, которым отказали в убежище, не смогут автоматически оставаться в ЕС на время рассмотрения апелляций

- говорится в сообщении.

Кроме того, впервые планируется сформировать общий перечень безопасных стран происхождения. В него сразу войдут Египет, Марокко, Тунис, Индия, Косово, Бангладеш и Колумбия.

Отмечается, что для просителей убежища из этих стран должны применяться ускоренные процедуры - например, непосредственно на границах или в транзитных зонах.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС также будут считаться безопасными, если в них нет войны или серьезных угроз правам человека.

Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины07.12.25, 05:08 • 16428 просмотров

Напомним

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали ужесточение миграционных правил, что предусматривает ускорение депортаций и сокращение соцвыплат для отклоненных заявителей на убежище. Также создается ежегодный Фонд солидарности на 2026 год в размере 420 миллионов евро для поддержки государств-членов, которые испытывают наибольшее миграционное давление.

Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года16.12.25, 19:20 • 10189 просмотров

Вита Зеленецкая

