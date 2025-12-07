Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины

Массовый отток украинцев за границу может быть вызван обострением обстрелов гражданских объектов и открытием возможности для выезда мужчин в возрасте 18–22 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка Украины.

Подробности

НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехало почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев.

По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составляло 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.) - говорится в обзоре.

Отмечается, что это могло быть связано, в частности, с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры, а также разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет.

Напомним

В 2025 году 122 тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. В общей сложности около 10 миллионов украинцев стали беженцами или внутренне перемещенными лицами.

