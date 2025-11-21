$42.150.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Майже 10 мільйонів українців стали беженцами - ООН

Київ • УНН

 1610 перегляди

У 2025 році 122 тисячі українців були змушені покинути свої домівки через війну. Загалом близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

Майже 10 мільйонів українців стали беженцами - ООН

У 2025 році в Україні 122 тисячі людей були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Найвразливішими залишаються мешканці прифронтових територій, зокрема літні люди, особи з інвалідністю та діти, багато з яких відрізані від гуманітарної допомоги та живуть у небезпечних умовах через постійні бойові дії. Про це інформує DW з посиланням на дані, які навів у п’ятницю, 21 листопада, Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), передає УНН.

Деталі

Війна в Україні, що триває понад три з половиною роки, і надалі збільшує кількість людей, які змушені залишати свої домівки через небезпеку.

Близько 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами або виїхали за кордон 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що лише цього року від російської агресії втекли 122 тисячі людей.

За даними ОСНА, переважно це жінки, діти та літні люди з регіонів, що межують із лінією фронту.

З початку війни в Україні загинули або отримали поранення сотні тисяч військових і мирних жителів

- додали в Офісі ООН з координації гуманітарних питань.

В ООН окремо наголосили на тяжкому становищі тих, хто не залишив свої домівки. У містах Покровськ і Мирноград на Донеччині досі перебувають близько 1500 людей - переважно літніх та осіб з інвалідністю - і вони не мають стабільного доступу до води, електроенергії та медичної допомоги.

Як пише DW, у місті Лиман приблизно 3000 людей залишаються відрізаними від гуманітарної допомоги через постійні бойові дії.

"Багато неповнолітніх неодноразово переживали примусове переміщення, а дехто жив поруч із районами активних бойових зіткнень або на власні очі бачив, як руйнуються їхні школи, домівки чи лікарні", - повідомили в ООН.

У вересні 2025 року ЄС надав тимчасовий захист 79 205 українцям, що на 49% більше, ніж у серпні, після указу України про виїзд чоловіків 18-22 років. Загалом 4,3 мільйона українців мають тимчасовий захист в ЄС, більшість у Німеччині, Польщі та Чехії.

Віта Зеленецька

