Майже 10 мільйонів українців стали беженцами - ООН
Київ • УНН
У 2025 році 122 тисячі українців були змушені покинути свої домівки через війну. Загалом близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.
У 2025 році в Україні 122 тисячі людей були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Найвразливішими залишаються мешканці прифронтових територій, зокрема літні люди, особи з інвалідністю та діти, багато з яких відрізані від гуманітарної допомоги та живуть у небезпечних умовах через постійні бойові дії. Про це інформує DW з посиланням на дані, які навів у п’ятницю, 21 листопада, Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), передає УНН.
Деталі
Війна в Україні, що триває понад три з половиною роки, і надалі збільшує кількість людей, які змушені залишати свої домівки через небезпеку.
Близько 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами або виїхали за кордон
Зазначається, що лише цього року від російської агресії втекли 122 тисячі людей.
За даними ОСНА, переважно це жінки, діти та літні люди з регіонів, що межують із лінією фронту.
З початку війни в Україні загинули або отримали поранення сотні тисяч військових і мирних жителів
В ООН окремо наголосили на тяжкому становищі тих, хто не залишив свої домівки. У містах Покровськ і Мирноград на Донеччині досі перебувають близько 1500 людей - переважно літніх та осіб з інвалідністю - і вони не мають стабільного доступу до води, електроенергії та медичної допомоги.
Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд16.11.25, 18:20 • 11735 переглядiв
Як пише DW, у місті Лиман приблизно 3000 людей залишаються відрізаними від гуманітарної допомоги через постійні бойові дії.
"Багато неповнолітніх неодноразово переживали примусове переміщення, а дехто жив поруч із районами активних бойових зіткнень або на власні очі бачив, як руйнуються їхні школи, домівки чи лікарні", - повідомили в ООН.
Нагадаємо
У вересні 2025 року ЄС надав тимчасовий захист 79 205 українцям, що на 49% більше, ніж у серпні, після указу України про виїзд чоловіків 18-22 років. Загалом 4,3 мільйона українців мають тимчасовий захист в ЄС, більшість у Німеччині, Польщі та Чехії.
ООН попередила про тяжке становище переміщених українців з наближенням зими11.11.25, 08:34 • 4880 переглядiв