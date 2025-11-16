Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд
Київ • УНН
Голова МВС Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що українські біженці, які перебувають на території Сполученого Королівства, повернуться додому після завершення війни з росією. Програма надання притулку українським біженцям завжди задумувалася як тимчасова схема.
Деталі
За її словами, шукачам притулку доведеться чекати 20 років, перш ніж вони зможуть подати заявку на постійне проживання. Водночас заявки на надання притулку будуть переглядатися кожні 2,5 року.
Шабана Махмуд зазначила, що програма надання притулку українським біженцям "завжди задумувалася як тимчасова схема".
Нагадаємо
Велика Британія планує посилити вимоги для біженців, зокрема з України. Тепер для постійного проживання іноземці повинні мати високий рівень англійської, відсутність судимостей та докази соціального внеску.
Також УНН повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вивчає політику Данії щодо прикордонного контролю та надання притулку. Це відбувається на тлі зростання кількості нелегальних перетинів Ла-Маншу та розбіжностей у Лейбористській партії.