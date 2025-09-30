Знання мови недостатньо: Велика Британія посилює вимоги для біженців, включаючи українців
Велика Британія планує посилити вимоги для біженців, зокрема з України. Тепер для постійного проживання іноземці повинні мати високий рівень англійської, відсутність судимостей та докази соціального внеску.
Влада Великої Британії планує посилити вимоги для біженців, зокрема, з України. Відтепер базового знання англійської мови недостатньо - має бути ще й бездоганна репутація. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила: відповідно до нових вимог, іноземці, що бажають залишитися у країні на постійній основі, мають:
- продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою;
- не мати судимостей;
- мати докази соціального внеску. Це може бути робота, волонтерство або сплата національного страхування, без отримання державних допомог.
Нагадаємо
Міністерство освіти, науки і спорту Литви з наступного року пропонує вимагати від іноземців у сфері послуг базове знання литовської мови. Після двох років проживання в країні потрібен буде вищий рівень володіння державною мовою.