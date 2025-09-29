У Литві хочуть зобов’язати іноземних працівників володіти базовою литовською мовою

Міністерство освіти, науки і спорту (МОНС) пропонує з наступного року вимагати від іноземців, які працюють у сфері послуг, володіння литовською мовою на базовому рівні, а після проживання в країні більше двох років – на більш високому. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Проект такої постанови, спрямований на зміну порядку встановлення категорій володіння державною мовою та їх застосування, був зареєстрований на початку цього тижня.

Як повідомили в міністерстві, проект постанови пропонує ввести четверту базову категорію володіння державною мовою, яка відповідає рівню володіння литовською мовою А1.

Пропонується зобов'язати іноземців, які працюють у сфері послуг, володіти литовською мовою на цьому рівні протягом двох років з моменту декларування місця проживання в Литві. Після закінчення двох років іноземець, який бажає працювати, повинен володіти державною мовою на рівні не нижче А2.

Чинний опис встановлює три категорії володіння литовською мовою, що відповідають рівням А2, В1 і В2, від початкового рівня до розуміння складних текстів і вільного спілкування.

Нова вимога до базового володіння литовською мовою буде застосовуватися до іноземців, які працюють у сфері послуг, виробництва, торгівлі, транспорту та інших сферах, де їм необхідно спілкуватися з людьми і заповнювати стандартні бланки документів в рамках трудової діяльності.

Володіння мовою першої категорії або А2 вже вимагається від працівників у зазначених сферах. У проекті постанови пропонується вимагати, щоб іноземці досягли цього рівня володіння протягом двох років після реєстрації в Литві.

Як фізичні, так і юридичні особи, організації та їх підрозділи, що надають товари та послуги, повинні забезпечити безпосереднє обслуговування населення литовською мовою, за винятком тих, хто тимчасово здійснює торгівлю в Литві, а також, в деяких випадках - державних вищих навчальних закладів.

За даними МОНС, проект постанови знаходиться на стадії узгодження, а коментарі очікуються до 29 вересня. Якщо уряд прийме постанову, нові вимоги набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Однак у міністерстві не змогли уточнити, на яку кількість людей вплинуть ці зміни, тобто скільки працюючих іноземців повинні будуть отримати необхідні знання литовської мови з наступного року.

У нас поки немає підрахунків, скільки іноземців повинні будуть скласти тести - ми сподіваємося отримати їх до січня, коли поправки набудуть чинності - зазначило МОНС.

Як повідомляло агентство BNS, вимога до іноземців, які безпосередньо надають послуги, і компаній, в яких вони працюють, обслуговувати клієнтів литовською мовою була встановлена Сеймом у жовтні минулого року поправками до Закону про державну мову.

Вони повинні набути чинності в 2026 році, проте в травні віце-міністр освіти просив відкласти введення закону ще на рік, оскільки необхідні для проведення іспитів додаткові 100-200 тис. євро не були виділені.

Деякі представники вищих шкіл не підтримали цю пропозицію, тоді як університети та лінгвісти запропонували свою допомогу в навчанні іноземців литовської мови — для цього державі потрібно лише визнати видані ними сертифікати.

Наразі право приймати іспити у іноземців має тільки одна акредитована установа — Національне агентство освіти.

За даними Служби зайнятості, минулого року фінансовані курси литовської мови почали відвідувати 3,4 тис. осіб, з яких 84% — українці. Минулого року відвідувати курси почали 3,8 тис. осіб, 79% з яких — українці.

За даними Департаменту міграції, на початок цього року посвідку на проживання в Литві мали майже 218 тис. іноземців, понад 77 тис. з них — громадяни України.

Для останніх постанова про знання державної мови з наступного року не буде актуальною, оскільки їм не потрібне знання литовської мови, якщо вони перебувають під тимчасовим захистом. Цей статус для українських біженців війни був продовжений урядом цього тижня до 2027 року - йдеться у повідомленні.

