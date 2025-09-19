Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга

Литва надала Україні 1,7 мільярда євро допомоги, 800 мільйонів з яких складає оборонна підтримка. Загалом Литва витрачає на допомогу Україні 2% внутрішнього валового продукту, що є третім за величиною показником, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з литовським колегою Кастютісом Бурдісом, повідомляє УНН.

2% валового внутрішнього продукту Литви йде на допомогу Україні. Це третій показник у світі. Це справжнє лідерство у допомозі. Сума наданої Литвою допомоги перевищую 1,7 млрд євро. Майже 800 мільйонів з них складає оборонна підтримка - зазначив Сибіга.

Глава МЗС України також подякував Литві за її зусилля в різних напрямках допомоги України.

Цінуємо роботу Литви в рамках коаліції охочих. Дякуємо за участь у ключових оборонних коаліціях. Також дякуємо за готовність розгортати виробництво озброєнь як в Україні так і в Литві - повідомив Сибіга.

Доповнення

Глава МЗС Литви Кастютіс Бурдіс прибув до Києва, про що відомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

"Вітання з України! Київ міцний – вільний, хоробрий, стійкий. Попри безперервну російську агресію та смертельні щонічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, створюють, відбудовуються. Їхня мужність захищає не лише Україну, а й всю Європу. Литва стоїть поруч з Україною. Завжди. Скрізь. До миру та перемоги", - написав Будріс.