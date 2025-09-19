Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 758 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
11:23 • 6508 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
08:43 • 26171 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 27137 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 43474 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42255 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 63799 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43950 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51701 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 78512 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 748 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 6490 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 43465 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 53205 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 78509 перегляди
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Литва надала Україні 1,7 мільярда євро допомоги, з яких 800 мільйонів є оборонною підтримкою. Це становить 2% ВВП країни, що є третім показником серед країн-партнерів.

Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга

Литва надала Україні 1,7 мільярда євро допомоги, 800 мільйонів з яких складає оборонна підтримка. Загалом Литва витрачає на допомогу Україні 2% внутрішнього валового продукту, що є третім за величиною показником, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з литовським колегою Кастютісом Бурдісом, повідомляє УНН.

2% валового внутрішнього продукту Литви йде на допомогу Україні. Це третій показник у світі. Це справжнє лідерство у допомозі. Сума наданої Литвою допомоги перевищую 1,7 млрд євро. Майже 800 мільйонів з них складає оборонна підтримка

- зазначив Сибіга.

Глава МЗС України також подякував Литві за її зусилля в різних напрямках допомоги України.

Цінуємо роботу Литви в рамках коаліції охочих. Дякуємо за участь у ключових оборонних коаліціях. Також дякуємо за готовність розгортати виробництво озброєнь як в Україні так і в Литві

- повідомив Сибіга.

Доповнення

Глава МЗС Литви Кастютіс Бурдіс прибув до Києва, про що відомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

"Вітання з України! Київ міцний – вільний, хоробрий, стійкий. Попри безперервну російську агресію та смертельні щонічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, створюють, відбудовуються. Їхня мужність захищає не лише Україну, а й всю Європу. Литва стоїть поруч з Україною. Завжди. Скрізь. До миру та перемоги", - написав Будріс.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Андрій Сибіга
Литва
Європа
Україна
Київ