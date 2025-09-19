Литва тратит на помощь Украине 2% ВВП, это третий показатель среди стран-партнеров - Сибига
Киев • УНН
Литва предоставила Украине 1,7 миллиарда евро помощи, из которых 800 миллионов являются оборонной поддержкой. Это составляет 2% ВВП страны, что является третьим показателем среди стран-партнеров.
Литва предоставила Украине 1,7 миллиарда евро помощи, 800 миллионов из которых составляет оборонная поддержка. В целом Литва тратит на помощь Украине 2% внутреннего валового продукта, что является третьим по величине показателем, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кастютюсом Бурдисом, сообщает УНН.
2% валового внутреннего продукта Литвы идет на помощь Украине. Это третий показатель в мире. Это настоящее лидерство в помощи. Сумма предоставленной Литвой помощи превышает 1,7 млрд евро. Почти 800 миллионов из них составляет оборонная поддержка
Глава МИД Украины также поблагодарил Литву за ее усилия в различных направлениях помощи Украине.
Ценим работу Литвы в рамках коалиции желающих. Спасибо за участие в ключевых оборонных коалициях. Также благодарим за готовность разворачивать производство вооружений как в Украине, так и в Литве
Дополнение
Глава МИД Литвы Кастютюс Бурдис прибыл в Киев, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Х.
"Привет из Украины! Киев крепок – свободен, храбр, стоек. Несмотря на непрекращающуюся российскую агрессию и смертельные еженощные атаки, украинцы не сдаются – они работают, учатся, создают, отстраиваются. Их мужество защищает не только Украину, но и всю Европу. Литва стоит рядом с Украиной. Всегда. Везде. До мира и победы", - написал Будрис.