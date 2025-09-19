$41.250.05
10:27 • 4392 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 20386 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 22509 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 35344 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 39196 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 61999 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 42808 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51140 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 74369 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29273 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Київ залишається міцним, вільним і стійким. Він підкреслив, що українці не здаються, попри агресію, і їхня мужність захищає всю Європу.

Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив про візит до Києва, пише УНН.

Деталі

"Вітання з України! Київ міцний – вільний, хоробрий, стійкий. Попри безперервну російську агресію та смертельні щонічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, створюють, відбудовуються. Їхня мужність захищає не лише Україну, а й всю Європу. Литва стоїть поруч з Україною. Завжди. Скрізь. До миру та перемоги", - написав Будріс у X.

Повідомлення від супроводив відео з Києва.

Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва: відреагував на нічну атаку рф09.06.25, 14:31 • 3743 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Литва
Європа
Україна
Київ