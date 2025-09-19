Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Київ залишається міцним, вільним і стійким. Він підкреслив, що українці не здаються, попри агресію, і їхня мужність захищає всю Європу.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив про візит до Києва, пише УНН.
Деталі
"Вітання з України! Київ міцний – вільний, хоробрий, стійкий. Попри безперервну російську агресію та смертельні щонічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, створюють, відбудовуються. Їхня мужність захищає не лише Україну, а й всю Європу. Литва стоїть поруч з Україною. Завжди. Скрізь. До миру та перемоги", - написав Будріс у X.
Повідомлення від супроводив відео з Києва.
Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва: відреагував на нічну атаку рф09.06.25, 14:31 • 3743 перегляди