Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив про візит до Києва, пише УНН.

Деталі

"Вітання з України! Київ міцний – вільний, хоробрий, стійкий. Попри безперервну російську агресію та смертельні щонічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, створюють, відбудовуються. Їхня мужність захищає не лише Україну, а й всю Європу. Литва стоїть поруч з Україною. Завжди. Скрізь. До миру та перемоги", - написав Будріс у X.

Повідомлення від супроводив відео з Києва.

