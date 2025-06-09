Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва: відреагував на нічну атаку рф

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відвідує сьогодні з візитом Київ, про що повідомив у понеділок у X, пише УНН.

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"Сьогодні я в Києві - місті, пораненому війною, але незворушному духом", - написав Будріс.

Голова МЗС Литви зазначив, що "останніми тижнями росія посилила свої ракетні та безпілотні атаки, націлюючись на цивільну інфраструктуру, будинки та навіть лікарні".

"Сьогодні вранці нашому потягу довелося пройти через зливу ракет і безпілотників, які обстріляли міста Рівне та Дубне. Лише кілька днів тому під час удару по Харкову загинули та були поранені десятки людей, у тому числі діти. Це не випадковості - це свідомі терористичні акти, спрямовані на злам волі України. Але Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а принципи свободи та демократії в Європі. Фактично Україна захищає Європу", - зазначив литовський міністр.

"Мир не прийде через умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України - військової, економічної та політичної", - наголосив Будріс.

Як пише LRT, Будріс збирається обговорити з урядовцями та офіційними особами України ситуацію на фронті, міжнародні зусилля щодо тиску на росію з метою припинення вогню та оголошення перемир'я вогню як ключової умови для початку мирних переговорів.

Як повідомило у понеділок МЗС Литви, глава литовського дипломатичного відомства зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем Ради національної оборони та безпеки Олександром Литвиненком.

Під час візиту Будріс також планує зустрітися з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

За інформацією МЗС Литви, на зустрічах також обговорюватимуться гарантії безпеки України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної допомоги, прогрес України у процесі інтеграції до Євросоюзу, заходи щодо стримування росії.

Доповнення

Це третій візит Будріса до України з моменту вступу на посаду міністра закордонних справ. Востаннє очільник литовського МЗС відвідував Україну 1 квітня цього року.