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Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев: отреагировал на ночную атаку рф

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Кястутис Будрис прибыл в Киев, несмотря на усиление российских обстрелов гражданской инфраструктуры. Он обсудит поддержку Украины и давление на россию.

Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев: отреагировал на ночную атаку рф

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис посещает сегодня с визитом Киев, о чем сообщил в понедельник в X, пишет УНН.

Детали

"Сегодня я в Киеве - городе, израненном войной, но невозмутимом духом", - написал Будрис.

Глава МИД Литвы отметил, что "в последние недели россия усилила свои ракетные и беспилотные атаки, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, дома и даже больницы".

"Сегодня утром нашему поезду пришлось пройти через ливень ракет и беспилотников, обстрелявших города Ровно и Дубно. Лишь несколько дней назад во время удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, в том числе дети. Это не случайности - это сознательные террористические акты, направленные на слом воли Украины. Но Украина твердо стоит, защищая не только свою территорию, а принципы свободы и демократии в Европе. Фактически Украина защищает Европу", - отметил литовский министр.

"Мир не придет через умиротворение. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины - военной, экономической и политической", - подчеркнул Будрис.

Как пишет LRT, Будрис собирается обсудить с чиновниками и официальными лицами Украины ситуацию на фронте, международные усилия по давлению на россию с целью прекращения огня и объявления перемирия огня как ключевого условия для начала мирных переговоров.

Как сообщило в понедельник МИД Литвы, глава литовского дипломатического ведомства встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции Ольгой Стефанишиной, министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и секретарем Совета национальной обороны и безопасности Александром Литвиненко.

Во время визита Будрис также планирует встретиться с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

По информации МИД Литвы, на встречах также будут обсуждаться гарантии безопасности Украины, приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи, прогресс Украины в процессе интеграции в Евросоюз, меры по сдерживанию россии.

Дополнение

Это третий визит Будриса в Украину с момента вступления в должность министра иностранных дел. Последний раз глава литовского МИД посещал Украину 1 апреля этого года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Рустем Умєров
Ольга Стефанишина
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Европа
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