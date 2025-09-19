$41.250.05
10:27
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
18 сентября, 08:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58
Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев

Киев • УНН

 1036 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Киев остается крепким, свободным и устойчивым. Он подчеркнул, что украинцы не сдаются, несмотря на агрессию, и их мужество защищает всю Европу.

Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил о визите в Киев, пишет УНН.

Детали

"Привет из Украины! Киев крепок – свободен, храбр, устойчив. Несмотря на непрерывную российскую агрессию и смертельные ночные атаки, украинцы не сдаются – они работают, учатся, создают, отстраиваются. Их мужество защищает не только Украину, но и всю Европу. Литва стоит рядом с Украиной. Всегда. Везде. До мира и победы", - написал Будрис в X.

Сообщение сопроводил видео из Киева.

Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев: отреагировал на ночную атаку рф
09.06.25, 14:31

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Литва
Европа
Украина
Киев