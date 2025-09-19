Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил о визите в Киев, пишет УНН.

Детали

"Привет из Украины! Киев крепок – свободен, храбр, устойчив. Несмотря на непрерывную российскую агрессию и смертельные ночные атаки, украинцы не сдаются – они работают, учатся, создают, отстраиваются. Их мужество защищает не только Украину, но и всю Европу. Литва стоит рядом с Украиной. Всегда. Везде. До мира и победы", - написал Будрис в X.

Сообщение сопроводил видео из Киева.

Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев: отреагировал на ночную атаку рф