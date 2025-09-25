Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Київ • УНН
Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2027 року. Це рішення уряд Литви ухвалив 24 вересня, посилаючись на триваючу війну в Україні.
Литва подовжила тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2027 року. Раніше його дія мала завершитися 4 березня 2026-го. Про це інформує УНН з посинанням на сайт Уряду Литви, суспільний мовник країни LRT.
Деталі
Зазначається, що у середу, 24 вересня Уряд Литви оголосив, що продовжить тимчасовий захист громадян України.
Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те ж саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду
За даними литовського МВС, щодня реєструються 30-40 нових заяв від українців на отримання тимчасової посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту. Згідно з даними від 9 вересня 2025 року, за тимчасовим захистом мали таку посвідку 47 534 людини (у липні 2024 року їх було близько 44 тисяч, а в листопаді 2023 року - близько 52 тисяч).
Поки триває війна, продовження тимчасового захисту є необхідним заходом для забезпечення стабільності та зменшення адміністративного навантаження
Як пише LRT, продовження також продовжує політику, згідно з якою іноземці, які працюють у Литві під тимчасовим захистом, не зобов'язані вивчати литовську мову. У липні уряд прийняв рішення, що біженці від війни, які мають тимчасовий захист, не повинні володіти литовською мовою.
Нагадаємо
Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо переходу українців з тимчасового захисту до інших статусів проживання, а також щодо їх сталого повернення та реінтеграції в Україну. Ця рекомендація готує ЄС до скоординованого підходу, коли умови в Україні дозволять скасувати тимчасовий захист.
Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи12.09.25, 22:40 • 10258 переглядiв