Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Литва подовжила тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2027 року. Раніше його дія мала завершитися 4 березня 2026-го. Про це інформує УНН з посинанням на сайт Уряду Литви, суспільний мовник країни LRT.

Деталі

Зазначається, що у середу, 24 вересня Уряд Литви оголосив, що продовжить тимчасовий захист громадян України.

Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те ж саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду - заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Рімантас Саджюс на засіданні Кабінету міністрів.

За даними литовського МВС, щодня реєструються 30-40 нових заяв від українців на отримання тимчасової посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту. Згідно з даними від 9 вересня 2025 року, за тимчасовим захистом мали таку посвідку 47 534 людини (у липні 2024 року їх було близько 44 тисяч, а в листопаді 2023 року - близько 52 тисяч).

Поки триває війна, продовження тимчасового захисту є необхідним заходом для забезпечення стабільності та зменшення адміністративного навантаження – сказав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Як пише LRT, продовження також продовжує політику, згідно з якою іноземці, які працюють у Литві під тимчасовим захистом, не зобов'язані вивчати литовську мову. У липні уряд прийняв рішення, що біженці від війни, які мають тимчасовий захист, не повинні володіти литовською мовою.

Нагадаємо

Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо переходу українців з тимчасового захисту до інших статусів проживання, а також щодо їх сталого повернення та реінтеграції в Україну. Ця рекомендація готує ЄС до скоординованого підходу, коли умови в Україні дозволять скасувати тимчасовий захист.

Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи