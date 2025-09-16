У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає

Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо переходу з тимчасового захисту українців, які втекли від війни, у тому числі до інших статусів проживання у країнах блоку, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто на них має право - повідомили у Раді ЄС.

Цією рекомендацією, як зазначається, "ЄС готується до скоординованого підходу, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту".

Рекомендація також містить заходи щодо забезпечення інформування переміщених осіб та заходи щодо забезпечення координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

Перехід до інших легальних статусів проживання

Держави-члени ЄС закликаються пропонувати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, з підстав, пов'язаних з працевлаштуванням, навчанням, освітою або сімейними обставинами, якщо особи відповідають певним умовам.

"Людям, які користуються тимчасовим захистом, також слід дозволити подавати заявки на отримання статусів згідно з законодавством ЄС, наприклад, пов'язаних з висококваліфікованою роботою", - ідеться у повідомленні.

При цьому вказано, що неможливо одночасно мати статуси згідно з законодавством ЄС та користуватися тимчасовим захистом.

Підтримка реінтеграції та добровільне повернення

"Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати змогу повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів повинні бути узгоджені між країнами ЄС", - зазначається у повідомленні.

Держави-члени ЄС, як вказано, також повинні передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами блоку. "Окрім того, їм слід поширити права на тимчасовий захист (наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням) на осіб, зареєстрованих у програмах добровільного повернення", - сказано у повідомленні.

Інформація для переміщених осіб

Держави-члени ЄС, як повідомляється, також "повинні забезпечити надання інформації переміщеним українцям – щодо можливостей подання заявки на інший правовий статус, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки повернення до України".

"Країни ЄС повинні, зокрема, створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони також можуть створити так звані Центри єдності (Unity Hubs), які можуть фінансуватися за рахунок програм ЄС", - зазначили у Раді ЄС.

Вказано, що ця рекомендація, яка є керівництвом для держав-членів ЄС, набуде чинності після її ухвалення.

"Рекомендація, яку держави-члени ухвалили сьогодні, відповідає їхньому прагненню координувати перехідний період та припинення тимчасового захисту. Вона також має на меті гарантувати спільну відповідальність протягом усього цього процесу", - зауважили в Раді ЄС.

Довідково

За даними Рад ЄС, з березня 2022 року ЄС запропонував безпеку та притулок понад 4 мільйонам переміщених українців. Переміщені особи з України, які не можуть повернутися додому через російську агресію, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року.