В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает

Совет ЕС принял рекомендацию о переходе от временной защиты украинцев, бежавших от войны, в том числе к другим статусам проживания в странах блока, сообщили в евроинституте во вторник, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) согласовал общие рамки для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто на них имеет право - сообщили в Совете ЕС.

Этой рекомендацией, как отмечается, "ЕС готовится к скоординированному подходу, когда условия в Украине будут способствовать постепенной отмене статуса временной защиты".

Рекомендация также содержит меры по обеспечению информирования перемещенных лиц и меры по обеспечению координации, мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной.

Переход к другим легальным статусам проживания

Государствам-членам ЕС предлагается предлагать перемещенным украинцам национальные разрешения на проживание, выданные, например, по основаниям, связанным с трудоустройством, учебой, образованием или семейными обстоятельствами, если лица соответствуют определенным условиям.

"Людям, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов согласно законодательству ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в сообщении.

При этом указано, что невозможно одновременно иметь статусы согласно законодательству ЕС и пользоваться временной защитой.

Поддержка реинтеграции и добровольное возвращение

"Многие украинцы, бежавшие от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, разрешив им совершать ознакомительные визиты в Украину. Условия для этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС", - отмечается в сообщении.

Государства-члены ЕС, как указано, также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действительные в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами блока. "Кроме того, им следует распространить права на временную защиту (например, связанные с жильем, медицинским обслуживанием и обучением) на лиц, зарегистрированных в программах добровольного возвращения", - сказано в сообщении.

Информация для перемещенных лиц

Государства-члены ЕС, как сообщается, также "должны обеспечить предоставление информации перемещенным украинцам – относительно возможностей подачи заявки на другой правовой статус, влияния на их преимущества и права, а также поддержки возвращения в Украину".

"Страны ЕС должны, в частности, создать информационные системы и кампании по программам добровольного возвращения. Они также могут создать так называемые Центры единства (Unity Hubs), которые могут финансироваться за счет программ ЕС", - отметили в Совете ЕС.

Указано, что эта рекомендация, являющаяся руководством для государств-членов ЕС, вступит в силу после ее принятия.

"Рекомендация, которую государства-члены приняли сегодня, соответствует их стремлению координировать переходный период и прекращение временной защиты. Она также имеет целью гарантировать общую ответственность на протяжении всего этого процесса", - отметили в Совете ЕС.

Справка

По данным Советов ЕС, с марта 2022 года ЕС предложил безопасность и убежище более 4 миллионам перемещенных украинцев. Перемещенные лица из Украины, которые не могут вернуться домой из-за российской агрессии, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года.