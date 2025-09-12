$41.310.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги. Право на виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, а також із отриманням щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги. За відповідне рішення проголосували 227 депутатів, проти – 194, ще семеро утрималися, повідомляє УНН із посиланням на PAP.

Деталі

Зазначається, що право на виплати за цією програмою буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Крім того, влада країни щомісяця перевірятиме, чи працюють українські біженці, якщо ні - виплата для них буде призупинена. Також перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Також у Польщі введуть обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров'я дорослими громадянами України – зокрема лікувальну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 серпня ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.

Посольство України в Польщі повідомило, що спеціальний закон про допомогу українцям діє до 30 вересня 2025 року. Рішення Ради ЄС про тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Україна
Польща