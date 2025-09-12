Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи
Київ • УНН
Сейм Польщі ухвалив законопроєкт, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги. Право на виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, а також із отриманням щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.
Сейм Польщі ухвалив законопроєкт, що регулює статус перебування українських біженців та виплату їм фінансової допомоги. За відповідне рішення проголосували 227 депутатів, проти – 194, ще семеро утрималися, повідомляє УНН із посиланням на PAP.
Деталі
Зазначається, що право на виплати за цією програмою буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.
Крім того, влада країни щомісяця перевірятиме, чи працюють українські біженці, якщо ні - виплата для них буде призупинена. Також перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.
Також у Польщі введуть обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров'я дорослими громадянами України – зокрема лікувальну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.
Закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький 25 серпня ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.
Посольство України в Польщі повідомило, що спеціальний закон про допомогу українцям діє до 30 вересня 2025 року. Рішення Ради ЄС про тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року.
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12.09.25, 04:21 • 32519 переглядiв