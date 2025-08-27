$41.400.03
Посольство відреагувало на вето президента Польщі щодо допомоги українцям: дало рекомендації

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Посольство України в Польщі повідомило, що спеціальний закон про допомогу українцям діє до 30 вересня 2025 року. Рішення Ради ЄС про тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року.

Посольство відреагувало на вето президента Польщі щодо допомоги українцям: дало рекомендації

Українські дипломати відстежують ситуацію після вето президента Польщі на закон щодо допомоги українцям, перебувають у постійному контакті з польськими органами влади, і рекомендують "утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу", повідомили у посольстві України у Польщі у середу, пише УНН.

Деталі

"У зв’язку з повідомленнями про накладення президентом Республіки Польща вето на зміни до Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (далі – спеціальний закон), який є основним нормативно-правовим актом, що визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених осіб з України у Республіці Польща відповідно до законодавства ЄС, повідомляємо: спеціальний закон у Польщі діє до 30 вересня 2025 року", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року; він зберігає чинність і на території Республіки Польща.

У Єврокомісії відреагували на пропоновані зміни щодо допомоги українцям у Польщі26.08.25, 15:50 • 3710 переглядiв

Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема спеціальним законом, пояснили у посольстві.

Посольство України в Республіці Польща відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення. Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща

- вказали у посольстві.

У посольстві наголосили: "Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів".

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 серпня ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Європейський Союз
Україна
Польща