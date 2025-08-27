Посольство отреагировало на вето президента Польши относительно помощи украинцам: дало рекомендации

Украинские дипломаты отслеживают ситуацию после вето президента Польши на закон о помощи украинцам, находятся в постоянном контакте с польскими властями и рекомендуют "воздержаться от поспешных решений, в частности относительно изменения правового статуса", сообщили в посольстве Украины в Польше в среду, пишет УНН.

"В связи с сообщениями о наложении президентом Республики Польша вето на изменения в Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (далее – специальный закон), который является основным нормативно-правовым актом, определяющим механизмы реализации прав временно перемещенных лиц из Украины в Республике Польша в соответствии с законодательством ЕС, сообщаем: специальный закон в Польше действует до 30 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Как указано, режим временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, продлен решением Совета ЕС до 4 марта 2027 года; он сохраняет силу и на территории Республики Польша.

Решения Совета ЕС относительно временной защиты являются обязательными для всех государств-членов ЕС, в том числе Польши, подлежат непосредственному применению, а их реализация обеспечивается национальным законодательством, в частности специальным законом, пояснили в посольстве.

Посольство Украины в Республике Польша отслеживает развитие ситуации, находится в постоянном контакте с польскими органами власти и своевременно будет информировать граждан Украины об официальных решениях. Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности относительно изменения правового статуса в Республике Польша - указали в посольстве.

В посольстве подчеркнули: "Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов".

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. Он настаивает, что помощь 800+ должна предоставляться только украинским беженцам, которые работают.