В Еврокомиссии отреагировали на предлагаемые изменения по помощи украинцам в Польше

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 472 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 24118 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 13504 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 21842 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 14580 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 87420 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 48456 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 50634 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 170723 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94199 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 46920 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 47553 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 60705 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 48226 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 20192 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 484 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 21908 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 48547 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 87487 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 142791 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ханно Певкур
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 20325 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 61006 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 32277 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 142791 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 78195 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Боеприпасы
Хранитель

В Еврокомиссии отреагировали на предлагаемые изменения по помощи украинцам в Польше

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Еврокомиссия не комментирует законопроекты, но поддерживает Украину и ее народ. Государства-члены ЕС продлили временную защиту до 2027 года.

В Еврокомиссии отреагировали на предлагаемые изменения по помощи украинцам в Польше

Страны ЕС должны оказывать социальную и медицинскую поддержку украинцам, если у них недостаточно собственных ресурсов для этого. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер, в ответ на вопрос о соответствующей законодательной инициативе в Польше, пишет УНН.

Детали

"Мы видели отчеты по законопроекту. Еврокомиссия не комментирует законопроекты", - указал представитель Маркус Ламмер.

При этом он подчеркнул: "Что касается временной защиты и директивы о временной защите в целом, наша позиция хорошо известна. С момента незаконного вторжения России в Украину Еврокомиссия была готова поддерживать Украину и ее народ, и мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется".

Представитель напомнил, что государства-члены ЕС приняли продление временной защиты в июле до 2027 года.

ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года13.06.25, 14:58 • 60073 просмотра

В то же время он отметил, что "уровень социальных и семейных выплат различается от государства-члена к государству-члену".

Государства-члены должны предоставлять, если у самих бенефициаров недостаточно ресурсов, людям, пользующимся временной защитой, необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию. Однако директива о временной защите не предусматривает размера или минимального порога социальной помощи, ее уровень остается за государствами-членами

- указал Ламмер.

Дополнение

Так представитель Еврокомиссии прокомментировал новую инициативу президента Польши Кароля Навроцкого относительно помощи украинцам, согласно которым финансовая помощь 800+ детям должна предоставляться только тем украинцам, которые работают, и то же самое касается здравоохранения.

Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25.08.25, 13:23 • 10547 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости МираНаши за границей
Кароль Навроцкий
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина
Польша