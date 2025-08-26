В Еврокомиссии отреагировали на предлагаемые изменения по помощи украинцам в Польше
Еврокомиссия не комментирует законопроекты, но поддерживает Украину и ее народ. Государства-члены ЕС продлили временную защиту до 2027 года.
Страны ЕС должны оказывать социальную и медицинскую поддержку украинцам, если у них недостаточно собственных ресурсов для этого. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер, в ответ на вопрос о соответствующей законодательной инициативе в Польше, пишет УНН.
"Мы видели отчеты по законопроекту. Еврокомиссия не комментирует законопроекты", - указал представитель Маркус Ламмер.
При этом он подчеркнул: "Что касается временной защиты и директивы о временной защите в целом, наша позиция хорошо известна. С момента незаконного вторжения России в Украину Еврокомиссия была готова поддерживать Украину и ее народ, и мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется".
Представитель напомнил, что государства-члены ЕС приняли продление временной защиты в июле до 2027 года.
В то же время он отметил, что "уровень социальных и семейных выплат различается от государства-члена к государству-члену".
Государства-члены должны предоставлять, если у самих бенефициаров недостаточно ресурсов, людям, пользующимся временной защитой, необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию. Однако директива о временной защите не предусматривает размера или минимального порога социальной помощи, ее уровень остается за государствами-членами
Так представитель Еврокомиссии прокомментировал новую инициативу президента Польши Кароля Навроцкого относительно помощи украинцам, согласно которым финансовая помощь 800+ детям должна предоставляться только тем украинцам, которые работают, и то же самое касается здравоохранения.
