Ексклюзив
12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Єврокомісії відреагували на пропоновані зміни щодо допомоги українцям у Польщі

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Єврокомісія не коментує законопроєкти, але підтримує Україну та її народ. Держави-члени ЄС продовжили тимчасовий захист до 2027 року.

У Єврокомісії відреагували на пропоновані зміни щодо допомоги українцям у Польщі

Країни ЄС мають надавати соціальну і медичну підтримку українцям, якщо у них недостатньо власних ресурсів для цього. Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Маркус Ламмер, у відповідь на запитання про відповідну законодавчу ініціативу у Польщі, пише УНН.

Деталі

"Ми бачили звіти щодо законопроекту. Єврокомісія не коментує законопроекти", - вказав речник Маркус Ламмер.

При цьому він наголосив: "Щодо тимчасового захисту та директиви про тимчасовий захист загалом, наша позиція добре відома. З моменту незаконного вторгнення росії в Україну Єврокомісія була готова підтримувати Україну та її народ, і ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно".

Речник нагадав, що держави-члени ЄС ухвалили продовження тимчасового захисту у липні до 2027 року.

ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року13.06.25, 14:58 • 60074 перегляди

Водночас він зауважив, що "рівень соціальних та сімейних виплат різниться від держави-члена до держави-члена".

Держави-члени повинні надавати, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів, людям, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування. Однак директива про тимчасовий захист не передбачає розміру чи мінімального порогу соціальної допомоги, її рівень залишається за державами-членами

- вказав Ламмер.

Доповнення

Так речник Єврокомісії прокоментував нову ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького щодо допомоги українцям, згідно з якою фінансова допомога 800+ дітям має надаватися лише тим українцям, які працюють, і те саме стосується охорони здоров'я.

Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує25.08.25, 13:23 • 10556 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Кароль Навроцький
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Польща