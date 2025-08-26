У Єврокомісії відреагували на пропоновані зміни щодо допомоги українцям у Польщі
Київ • УНН
Єврокомісія не коментує законопроєкти, але підтримує Україну та її народ. Держави-члени ЄС продовжили тимчасовий захист до 2027 року.
Країни ЄС мають надавати соціальну і медичну підтримку українцям, якщо у них недостатньо власних ресурсів для цього. Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Маркус Ламмер, у відповідь на запитання про відповідну законодавчу ініціативу у Польщі, пише УНН.
Деталі
"Ми бачили звіти щодо законопроекту. Єврокомісія не коментує законопроекти", - вказав речник Маркус Ламмер.
При цьому він наголосив: "Щодо тимчасового захисту та директиви про тимчасовий захист загалом, наша позиція добре відома. З моменту незаконного вторгнення росії в Україну Єврокомісія була готова підтримувати Україну та її народ, і ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно".
Речник нагадав, що держави-члени ЄС ухвалили продовження тимчасового захисту у липні до 2027 року.
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року13.06.25, 14:58 • 60074 перегляди
Водночас він зауважив, що "рівень соціальних та сімейних виплат різниться від держави-члена до держави-члена".
Держави-члени повинні надавати, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів, людям, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування. Однак директива про тимчасовий захист не передбачає розміру чи мінімального порогу соціальної допомоги, її рівень залишається за державами-членами
Доповнення
Так речник Єврокомісії прокоментував нову ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького щодо допомоги українцям, згідно з якою фінансова допомога 800+ дітям має надаватися лише тим українцям, які працюють, і те саме стосується охорони здоров'я.
Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує25.08.25, 13:23 • 10556 переглядiв