У Єврокомісії відреагували на пропоновані зміни щодо допомоги українцям у Польщі

Країни ЄС мають надавати соціальну і медичну підтримку українцям, якщо у них недостатньо власних ресурсів для цього. Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Маркус Ламмер, у відповідь на запитання про відповідну законодавчу ініціативу у Польщі, пише УНН.

Деталі

"Ми бачили звіти щодо законопроекту. Єврокомісія не коментує законопроекти", - вказав речник Маркус Ламмер.

При цьому він наголосив: "Щодо тимчасового захисту та директиви про тимчасовий захист загалом, наша позиція добре відома. З моменту незаконного вторгнення росії в Україну Єврокомісія була готова підтримувати Україну та її народ, і ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно".

Речник нагадав, що держави-члени ЄС ухвалили продовження тимчасового захисту у липні до 2027 року.

Водночас він зауважив, що "рівень соціальних та сімейних виплат різниться від держави-члена до держави-члена".

Держави-члени повинні надавати, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів, людям, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування. Однак директива про тимчасовий захист не передбачає розміру чи мінімального порогу соціальної допомоги, її рівень залишається за державами-членами - вказав Ламмер.

Доповнення

Так речник Єврокомісії прокоментував нову ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького щодо допомоги українцям, згідно з якою фінансова допомога 800+ дітям має надаватися лише тим українцям, які працюють, і те саме стосується охорони здоров'я.

