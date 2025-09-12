$41.310.10
19:25 • 3888 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 10653 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 10858 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 19447 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 26805 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 29726 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 27558 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22911 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32156 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20199 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Сейм Польши принял законопроект, регулирующий статус пребывания украинских беженцев и выплату им финансовой помощи. Право на выплаты будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, а также с получением не менее 50% минимальной заработной платы.

Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе

Сейм Польши принял законопроект, регулирующий статус пребывания украинских беженцев и выплату им финансовой помощи. За соответствующее решение проголосовали 227 депутатов, против – 194, еще семеро воздержались, сообщает УНН со ссылкой на PAP.

Подробности

Отмечается, что право на выплаты по этой программе будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью. Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы.

Кроме того, власти страны ежемесячно будут проверять, работают ли украинские беженцы, если нет – выплата для них будет приостановлена. Также будут проверять, не выехал ли украинец из Польши.

Также в Польше введут ограничения относительно возможности пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины – в частности лечебную реабилитацию, стоматологическое и медикаментозное лечение.

Закон предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года – срок действия соответствующего решения Совета ЕС.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. Он настаивает, что помощь 800+ должна предоставляться только работающим украинским беженцам.

Посольство Украины в Польше сообщило, что специальный закон о помощи украинцам действует до 30 сентября 2025 года. Решение Совета ЕС о временной защите продлено до 4 марта 2027 года.

Вадим Хлюдзинский

