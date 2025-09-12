Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе

Сейм Польши принял законопроект, регулирующий статус пребывания украинских беженцев и выплату им финансовой помощи. За соответствующее решение проголосовали 227 депутатов, против – 194, еще семеро воздержались, сообщает УНН со ссылкой на PAP.

Подробности

Отмечается, что право на выплаты по этой программе будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью. Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы.

Кроме того, власти страны ежемесячно будут проверять, работают ли украинские беженцы, если нет – выплата для них будет приостановлена. Также будут проверять, не выехал ли украинец из Польши.

Также в Польше введут ограничения относительно возможности пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины – в частности лечебную реабилитацию, стоматологическое и медикаментозное лечение.

Закон предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года – срок действия соответствующего решения Совета ЕС.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. Он настаивает, что помощь 800+ должна предоставляться только работающим украинским беженцам.

Посольство Украины в Польше сообщило, что специальный закон о помощи украинцам действует до 30 сентября 2025 года. Решение Совета ЕС о временной защите продлено до 4 марта 2027 года.

Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа