11 сентября, 19:17 • 8048 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 18155 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 28856 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 18626 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 16753 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 22760 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14685 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16566 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14600 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14568 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Почти 10 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–22 лет выехали в Польшу после постановления правительства от 26 августа. Польские пограничники зафиксировали их прибытие с 28 августа по 3 сентября, преимущественно через Перемышль и Волынскую область.

Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа

Почти 10 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–22 лет выехали в Польшу после постановления правительства о разрешении на выезд 26 августа. Польские пограничники зафиксировали более 6 тысяч в Перемышле и более 4 тысяч на пункте пропуска в Волынской области. Об этом информирует издание RMF FM со ссылкой на пресс-службу польской пограничной службы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пограничная служба в последнее время фиксирует рост количества молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, приезжающих в Польшу.

Эта группа заметна, но это не массовая миграция

- прокомментировал Игорь Горьков, глава Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше.

Польские пограничники собирали статистику по прибытию украинских мужчин с 28 августа по 3 сентября. Они сообщили, что именно за это время в Польшу въехало около 10 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

За этот же период через Перемышль в Украину вернулось около 2 тысяч украинцев этой возрастной группы, а через пункты пропуска между Польшей и Украиной в Волынской области из Польши выехал 1301 украинец в возрасте 18 до 22 лет.

Напомним

В ГПСУ сообщали, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на границе. Общий пассажиропоток остается высоким в выходные дни.

Решение правительства разрешить выезд мужчинам 18-22 лет за границу не повлияло на рынок труда. Дефицит кадров снизился, но остается значительным.

Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28.08.25, 15:37 • 179847 просмотров

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Государственная граница Украины
Волынская область
Украина
Польша