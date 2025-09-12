Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа

Почти 10 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–22 лет выехали в Польшу после постановления правительства о разрешении на выезд 26 августа. Польские пограничники зафиксировали более 6 тысяч в Перемышле и более 4 тысяч на пункте пропуска в Волынской области. Об этом информирует издание RMF FM со ссылкой на пресс-службу польской пограничной службы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пограничная служба в последнее время фиксирует рост количества молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, приезжающих в Польшу.

Эта группа заметна, но это не массовая миграция - прокомментировал Игорь Горьков, глава Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше.

Польские пограничники собирали статистику по прибытию украинских мужчин с 28 августа по 3 сентября. Они сообщили, что именно за это время в Польшу въехало около 10 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

За этот же период через Перемышль в Украину вернулось около 2 тысяч украинцев этой возрастной группы, а через пункты пропуска между Польшей и Украиной в Волынской области из Польши выехал 1301 украинец в возрасте 18 до 22 лет.

Напомним

В ГПСУ сообщали, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на границе. Общий пассажиропоток остается высоким в выходные дни.

Решение правительства разрешить выезд мужчинам 18-22 лет за границу не повлияло на рынок труда. Дефицит кадров снизился, но остается значительным.

Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года