Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку - ДПСУ

Дозвіл на виїзд чоловіків за кордон з України до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Також повідомляємо, що це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ наголосили, що літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим, особливо напередодні та у вихідні дні.

У будні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125–135 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. Для прикладу у весняні місяці в будні він тримався на рівні 75-80 тис. осіб - додали в ДПСУ.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 серпня, чоловіків віком 18-22 років включно вже почали випускати з України.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.