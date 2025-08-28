Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку - ДПСУ
Київ • УНН
ДПСУ повідомляє, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на кордоні. Загальний пасажиропотік залишається високим у вихідні дні.
Дозвіл на виїзд чоловіків за кордон з України до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Також повідомляємо, що це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси
В ДПСУ наголосили, що літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим, особливо напередодні та у вихідні дні.
У будні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125–135 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. Для прикладу у весняні місяці в будні він тримався на рівні 75-80 тис. осіб
Нагадаємо
Сьогодні, 28 серпня, чоловіків віком 18-22 років включно вже почали випускати з України.
26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.