Ексклюзив
15:40 • 15073 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку - ДПСУ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

ДПСУ повідомляє, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на кордоні. Загальний пасажиропотік залишається високим у вихідні дні.

Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку - ДПСУ

Дозвіл на виїзд чоловіків за кордон з України до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Також повідомляємо, що це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси

- йдеться в повідомленні.

В ДПСУ наголосили, що літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим, особливо напередодні та у вихідні дні.

У будні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125–135 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. Для прикладу у весняні місяці в будні він тримався на рівні 75-80 тис. осіб

- додали в ДПСУ.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 серпня, чоловіків віком 18-22 років включно вже почали випускати з України.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Павло Башинський

Суспільство
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна