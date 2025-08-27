$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:29 • 378 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
11:13 • 3768 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 6508 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 16725 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 48487 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 46793 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 105416 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 74919 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 154457 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151693 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
36%
751мм
Популярнi новини
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 31524 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 27473 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 25444 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 28293 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 21324 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 22043 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 48448 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 69982 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 67100 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 154425 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Марк Цукерберг
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 46 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 14240 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 14839 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 29256 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 24409 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
TikTok
Facebook

Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Це передбачено новою постановою уряду.

Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон відзавтра, передає УНН.

На сайті уряду опублікували постанову. Вона запрацює наступного дня після публікації.

Чи зможуть чоловіки 18-22 років повернутися в Україну без військового квитка - відповідь прикордонників27.08.25, 11:12 • 2334 перегляди

Доповнення

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Передбачено, що право безперешкодно перетинати державний для 18-22 років не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 правил перетинання державного кордону, а саме на:

· членів Кабінету Міністрів України;

· перших заступників та заступників міністрів;

· керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників;

· керівника Офісу Президента України та його заступників;

· керівників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступників;

· голову СБУ, його першого заступника та заступників;

· голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

· голову та членів Рахункової палати;

· голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;

· Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ.

Анна Мурашко

Суспільство
Офіс Президента України
Міністерство оборони України
Державна прикордонна служба України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна