Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
Київ • УНН
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Це передбачено новою постановою уряду.
На сайті уряду опублікували постанову. Вона запрацює наступного дня після публікації.
Доповнення
26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.
Передбачено, що право безперешкодно перетинати державний для 18-22 років не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 правил перетинання державного кордону, а саме на:
· членів Кабінету Міністрів України;
· перших заступників та заступників міністрів;
· керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників;
· керівника Офісу Президента України та його заступників;
· керівників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступників;
· голову СБУ, його першого заступника та заступників;
· голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
· голову та членів Рахункової палати;
· голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;
· Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ.