Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.

Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України готував зміни до правил перетину кордону. Вони стосувалися чоловіків віком від 18 до 22 років.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років.

Павло Башинський

