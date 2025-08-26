$41.430.15
48.470.56
ukenru
16:15 • 608 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 6104 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 40676 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 81767 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
11:32 • 75193 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 38775 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 129101 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 58171 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 54381 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 177902 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
49%
749мм
Популярные новости
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 102290 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 100257 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 58333 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 37324 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский11:34 • 41483 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 6470 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 40704 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 75223 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 101286 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 129127 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Европа
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 18169 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 59159 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 103072 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 45878 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 179782 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Доллар США
Гривна
Евро
Беспилотный летательный аппарат

Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Кабинет министров принял постановление, разрешающее мужчинам 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто уже за границей.

Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - сообщила Свириденко.

Напомним

Кабинет Министров Украины готовил изменения в правила пересечения границы. Они касались мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18-ти до 22-х лет.

18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет.

Павел Башинский

Политика
Юлия Свириденко
Украина