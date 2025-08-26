Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Киев • УНН
Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
"Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - сообщила Свириденко.
Напомним
Кабинет Министров Украины готовил изменения в правила пересечения границы. Они касались мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18-ти до 22-х лет.
18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет.