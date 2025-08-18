$41.340.11
Ексклюзив
11:50 • 9108 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 50284 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 62735 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 40299 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 59265 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 71726 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 132787 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 149666 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92210 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 89081 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Уряд до кінця тижня може ухвалити постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон - Свириденко

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Уряд України розглядає постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Рішення може бути ухвалене до кінця поточного тижня.

Уряд до кінця тижня може ухвалити постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон - Свириденко

Український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Очікується, що рішення може бути прийняте вже до кінця цього тижня. Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко,повідомляє УНН.

"Це постанова Кабміну. Це рішення яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну. Я думаю, що вже на цьому тижні фіналізуємо", – сказала вона.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у пятницю народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень.

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
