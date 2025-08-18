Уряд до кінця тижня може ухвалити постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон - Свириденко

Український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Очікується, що рішення може бути прийняте вже до кінця цього тижня. Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко,повідомляє УНН.

"Це постанова Кабміну. Це рішення яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну. Я думаю, що вже на цьому тижні фіналізуємо", – сказала вона.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у пятницю народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень.