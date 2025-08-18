Правительство до конца недели может принять постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу - Свириденко

Украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет. Ожидается, что решение может быть принято уже до конца этой недели. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает УНН.

"Это постановление Кабмина. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина. Я думаю, что уже на этой неделе финализируем", – сказала она.

Напомним

Ранее УНН писал, что в пятницу народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина планирует разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет без ограничений.