"Обмежень не буде": нардеп розкрив умови для виїзду чоловіків до 22 років

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень.

"Обмежень не буде": нардеп розкрив умови для виїзду чоловіків до 22 років

Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень, повідомив у п'ятницю народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Виїзд хлопчиків за кордон буде дозволено до 22 років. Там не буде жодних обмежень. Тобто, як зараз діти виїжджають до 18, так само буде і до 22

- написав Гончаренко.

"Але знову ж таки: чому так пізно? Якщо б зробили це весною, то дуже багато хлопчиків залишились б в Україні і вступили б до українських університетів, а не виїжджали за кордон в 17 років", - зазначив нардеп.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців. Пропонується підвищити вікову стелю з 18 до 22 років.

Раніше у Верховній Раді повідомляли, що обговорюють можливість збільшення вікової межі для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон до 23-24 років. Це мало б дозволити молодим українцям, які навчаються за кордоном, відвідувати Україну.

Нещодавно у керівництві парламенту повідомляли, що у ВР на розгляді відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку. Українці 18-24 років можуть добровільно йти у військо за контрактом. 

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Україна