"Обмежень не буде": нардеп розкрив умови для виїзду чоловіків до 22 років
Київ • УНН
Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень.
Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень, повідомив у п'ятницю народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Виїзд хлопчиків за кордон буде дозволено до 22 років. Там не буде жодних обмежень. Тобто, як зараз діти виїжджають до 18, так само буде і до 22
"Але знову ж таки: чому так пізно? Якщо б зробили це весною, то дуже багато хлопчиків залишились б в Україні і вступили б до українських університетів, а не виїжджали за кордон в 17 років", - зазначив нардеп.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців. Пропонується підвищити вікову стелю з 18 до 22 років.
Раніше у Верховній Раді повідомляли, що обговорюють можливість збільшення вікової межі для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон до 23-24 років. Це мало б дозволити молодим українцям, які навчаються за кордоном, відвідувати Україну.
Нещодавно у керівництві парламенту повідомляли, що у ВР на розгляді відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку. Українці 18-24 років можуть добровільно йти у військо за контрактом.