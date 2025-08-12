Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років. Про це він сказав під час виступу, відео якого оприлюднило "Ми-Україна", пише УНН.

Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. (...) На цей час є обмеження 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, правильна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім - в Україні,.. реалізуватися в навчанні - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше у Верховній Раді повідомляли, що обговорюють можливість збільшення вікової межі для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон до 23-24 років. Це мало б дозволити молодим українцям, які навчаються за кордоном, відвідувати Україну.

Нещодавно у керівництві парламенту повідомляли, що у ВР на розгляді відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку. Українці 18-24 років можуть добровільно йти у військо за контрактом.