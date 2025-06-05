Рада не розглядає зниження мобілізаційного віку - Стефанчук
Київ • УНН
У ВР на розгляді відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку. Українці 18-24 років можуть добровільно йти у військо за контрактом. Також Рада ухвалила закон про відпустки для військових, які навчаються.
У Верховній Раді наразі немає законопроєктів, які б передбачали зниження мобілізаційного віку. Люди віком від 18 до 24 років можуть добровільно йти у військо - за контрактом. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
Не планується ані вноситися, ані розглядатися. Верховна Рада України вже висловилися з цього питання один раз – ми знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Інших ініціатив допоки не планується у Верховній Раді
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Він зазначив, що в Україні створено умови, що люди віком від 18 до 24 років можуть добровільно йти у військо, підписавши контракт на особливих умовах.
Окрім того, він нагадав, що напередодні Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким військовим, які навчаються, мають надаватися відпустки.
Нагадаємо
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який гарантує право на здобуття освіти для військовослужбовців 18-25 років. Документ передбачає можливість навчання без відриву від служби, збереження місця у виші та стипендії, а також відпустку на час сесії. Законопроєкт також стосується студентів коледжів та технікумів.