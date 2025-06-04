Право на освіту під час служби: Рада підтримала законопроєкт для військових 253 голосами “за”
Київ • УНН
Військовослужбовці 18-25 років зможуть навчатися без відриву від служби. Законопроєкт гарантує збереження місця у виші, стипендії та відпустку на час сесії, стосується і студентів коледжів.
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який гарантує право на здобуття освіти для військовослужбовців 18-25 років. Документ передбачає можливість навчання без відриву від служби, збереження місця у виші та стипендії, а також відпустку на час сесії. Законопроєкт також стосується студентів коледжів та технікумів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко передає УНН.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13235, який гарантує право на освіту для військовослужбовців (18-25 років), які служать за контрактом або мобілізацією. За – 253
Цим законопроєктом, за словами нардепа, пропонується наступне: військові зможуть навчатися у вишах без відриву від служби; їм гарантується збереження місця навчання та стипендії; вони зможуть брати відпустку на час сесії; ці права діятимуть і для фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми тощо).
За законопроєкт проголосовано тільки в першому читанні. Далі має бути ухвалення в цілому.
Водночас Рада проголосувала за скорочену процедуру розгляду до другого читання.
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