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Право на освіту під час служби: Рада підтримала законопроєкт для військових 253 голосами “за”

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

Військовослужбовці 18-25 років зможуть навчатися без відриву від служби. Законопроєкт гарантує збереження місця у виші, стипендії та відпустку на час сесії, стосується і студентів коледжів.

Право на освіту під час служби: Рада підтримала законопроєкт для військових 253 голосами “за”

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який гарантує право на здобуття освіти для військовослужбовців 18-25 років. Документ передбачає можливість навчання без відриву від служби, збереження місця у виші та стипендії, а також відпустку на час сесії. Законопроєкт також стосується студентів коледжів та технікумів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко передає УНН.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13235, який гарантує право на освіту для військовослужбовців (18-25 років), які служать за контрактом або мобілізацією. За – 253

- написав Гончаренко. 

Цим законопроєктом, за словами нардепа, пропонується наступне: військові зможуть навчатися у вишах без відриву від служби; їм гарантується збереження місця навчання та стипендії; вони зможуть брати відпустку на час сесії; ці права діятимуть і для фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми тощо).

За законопроєкт проголосовано тільки в першому читанні. Далі має бути ухвалення в цілому.

Водночас Рада проголосувала за скорочену процедуру розгляду до другого читання.  

Cім’ям загиблих військових у полоні гарантовано виплату 15 млн грн - Рада підтримала зміни у законопроєкт 04.06.25, 13:51 • 1392 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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