Cім’ям загиблих військових у полоні гарантовано виплату 15 млн грн - Рада підтримала зміни у законопроєкт
Київ • УНН
Рада у першому читанні підтримала зміни у законопроєкт, що гарантують виплату 15 млн грн сім'ям загиблих військових, смерть яких настала в полоні. Також збільшено термін оформлення документів.
У новій редакції, зі змінами у законопроєкт, нова кваліфікація смерті військових під час перебування в полоні - сім’ям загиблих має бути гарантовано виплату. Проєкт закону підтримано поки що тільки у першому читанні. Серед інших змін: збільшення терміну для оформлення документів на отримання допомоги; зміни у визначенні розміру допомоги.
Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Гончаренко.
Деталі
Рада в першому читанні підтримала зміни щодо одноразових виплат військовим.
Законопроєкт №13168 пропонує такі зміни:
- гарантують виплату 15 млн грн сім’ям загиблих військових у полоні, незалежно від причини смерті;
- якщо смерть настала під час перебування в полоні, це буде вважатися службовим обов’язком;
- збільшують термін для оформлення документів на отримання допомоги після поранення чи хвороби без інвалідності — з 3 місяців до 1 року;
- уточнюють, як визначається розмір допомоги, якщо вона залежить від прожиткового мінімуму — сума буде розраховуватись на основі показника на 1 січня того року, коли встановлено групу інвалідності.
Важливо! Як зауважив Гончаренко, відповідний законопроєкт поки проголосовано у першому читанні.
Далі має бути розгляд і ухваленні в цілому.
Нагадаємо
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмана, який розглядатиме скарги військових та контролюватиме сферу оборони.
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців.