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Cім’ям загиблих військових у полоні гарантовано виплату 15 млн грн - Рада підтримала зміни у законопроєкт

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Рада у першому читанні підтримала зміни у законопроєкт, що гарантують виплату 15 млн грн сім'ям загиблих військових, смерть яких настала в полоні. Також збільшено термін оформлення документів.

Cім’ям загиблих військових у полоні гарантовано виплату 15 млн грн - Рада підтримала зміни у законопроєкт

У новій редакції, зі змінами у законопроєкт, нова кваліфікація смерті військових під час перебування в полоні - сім’ям загиблих має бути гарантовано виплату. Проєкт закону підтримано поки що тільки у першому читанні. Серед інших змін: збільшення терміну для оформлення документів на отримання допомоги; зміни у визначенні розміру допомоги.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Гончаренко. 

Деталі

Рада в першому читанні підтримала зміни щодо одноразових виплат військовим.

- повідомив Олексій Гончаренко у своєму ТГ-каналі. 

 Законопроєкт №13168 пропонує такі зміни:

  • гарантують виплату 15 млн грн сім’ям загиблих військових у полоні, незалежно від причини смерті;
    • якщо смерть настала під час перебування в полоні, це буде вважатися службовим обов’язком;
      • збільшують термін для оформлення документів на отримання допомоги після поранення чи хвороби без інвалідності — з 3 місяців до 1 року;
        • уточнюють, як визначається розмір допомоги, якщо вона залежить від прожиткового мінімуму — сума буде розраховуватись на основі показника на 1 січня того року, коли встановлено групу інвалідності.

          Важливо! Як зауважив Гончаренко, відповідний законопроєкт поки проголосовано у першому читанні. 

          Далі має бути розгляд і ухваленні в цілому.

          - додав нардеп у своєму блозі в ТГ.

          Нагадаємо

          ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмана, який розглядатиме скарги військових та контролюватиме сферу оборони. 

          Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          Політика
          Олексій Гончаренко
          Верховна Рада
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