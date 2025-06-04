Семьям погибших военных в плену гарантирована выплата 15 млн грн - Рада поддержала изменения в законопроект
Киев • УНН
Рада в первом чтении поддержала изменения в законопроект, гарантирующие выплату 15 млн грн семьям погибших военных, смерть которых наступила в плену. Также увеличен срок оформления документов.
В новой редакции, с изменениями в законопроекте, новая квалификация смерти военных во время пребывания в плену - семьям погибших должна быть гарантирована выплата. Проект закона поддержан пока только в первом чтении. Среди других изменений: увеличение срока для оформления документов на получение помощи; изменения в определении размера помощи.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал нардепа Гончаренко.
Детали
Рада в первом чтении поддержала изменения относительно одноразовых выплат военным.
Законопроект №13168 предлагает такие изменения:
- гарантируют выплату 15 млн грн семьям погибших военных в плену, независимо от причины смерти;
- если смерть наступила во время пребывания в плену, это будет считаться служебной обязанностью;
- увеличивают срок для оформления документов на получение помощи после ранения или болезни без инвалидности — с 3 месяцев до 1 года;
- уточняют, как определяется размер помощи, если она зависит от прожиточного минимума — сумма будет рассчитываться на основе показателя на 1 января того года, когда установлена группа инвалидности.
Важно! Как заметил Гончаренко, соответствующий законопроект пока проголосован в первом чтении.
Далее должно быть рассмотрение и принятие в целом.
Напомним
ВР приняла в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене, который будет рассматривать жалобы военных и контролировать сферу обороны.
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект о компенсациях за неиспользованные отпуска для военнослужащих.