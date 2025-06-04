Звільненим військовослужбовцям збираються компенсувати гроші за невикористані відпустки: Рада вдруге підтримала законопроєкт
Київ • УНН
Військовослужбовці, звільнені під час воєнного стану, отримають компенсацію за невикористані дні щорічних, додаткових і соціальних відпусток. За відповідний законопроєкт проголосувало 311 депутатів.
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, пише УНН.
Деталі
Відтепер військові, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних, додаткових і соціальних відпусток. Це крок до справедливості: якщо людина не мала змоги скористатись своїм правом на відпочинок через війну — держава має це компенсувати
За інформацією Гончаренка, "за" проголосувало 311.
Нагадаємо
13 березня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію для військовослужбовців за невикористані дні відпустки під час мобілізації.