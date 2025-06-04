Уволенным военнослужащим собираются компенсировать деньги за неиспользованные отпуска: Рада во второй раз поддержала законопроект
Киев • УНН
Военнослужащие, уволенные во время военного положения, получат компенсацию за неиспользованные дни ежегодных, дополнительных и социальных отпусков. За соответствующий законопроект проголосовало 311 депутатов.
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект о компенсациях за неиспользованные отпуска для военнослужащих.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, пишет УНН.
Детали
Отныне военные, увольняющиеся со службы во время действия военного положения, смогут получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных, дополнительных и социальных отпусков. Это шаг к справедливости: если человек не имел возможности воспользоваться своим правом на отдых из-за войны — государство должно это компенсировать
По информации Гончаренко, "за" проголосовало 311.
Напомним
13 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает компенсацию для военнослужащих за неиспользованные дни отпуска во время мобилизации.