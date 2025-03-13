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Рада підтримала законопроєкт про компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям

Київ • УНН

 • 17941 перегляди

ВР ухвалила законопроєкт про виплату грошової компенсації військовим за невикористані дні відпусток під час мобілізації. Законопроєкт має на меті забезпечити виплати при звільненні зі служби.

Рада підтримала законопроєкт про компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію для військовослужбовців за невикористані дні відпустки під час мобілізації.

Про повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, пише УНН.

Деталі

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку

- повідомляє нардеп. 

Як зазначає Гончаренко, "за" проголосувало 290. Також, нардеп додав, що законопроєкт мають розглянути у другому читанні.

Доповненя

Відповідно до картки законопроєкту №11495, його метою є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Прийняття законопроекту забезпечить гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби

-йдеться у картці законопроєкту.

Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК12.03.25, 11:56 • 113699 переглядiв

Аліна Волянська

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