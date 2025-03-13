Рада підтримала законопроєкт про компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям
Київ • УНН
ВР ухвалила законопроєкт про виплату грошової компенсації військовим за невикористані дні відпусток під час мобілізації. Законопроєкт має на меті забезпечити виплати при звільненні зі служби.
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію для військовослужбовців за невикористані дні відпустки під час мобілізації.
Про повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, пише УНН.
Деталі
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку
Як зазначає Гончаренко, "за" проголосувало 290. Також, нардеп додав, що законопроєкт мають розглянути у другому читанні.
Доповненя
Відповідно до картки законопроєкту №11495, його метою є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.
Прийняття законопроекту забезпечить гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби
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