Рада підтримала законопроєкт про компенсацію за невикористану відпустку військовослужбовцям

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію для військовослужбовців за невикористані дні відпустки під час мобілізації.

Про повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, пише УНН.

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Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку - повідомляє нардеп.

Як зазначає Гончаренко, "за" проголосувало 290. Також, нардеп додав, що законопроєкт мають розглянути у другому читанні.

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Відповідно до картки законопроєкту №11495, його метою є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Прийняття законопроекту забезпечить гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби -йдеться у картці законопроєкту.

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