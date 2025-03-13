Рада поддержала законопроект о компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащим

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17112 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32303 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66713 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216311 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124177 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392932 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311791 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214006 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244352 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255199 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133655 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15970 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12671 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15433 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12935 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133693 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216311 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392932 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255085 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311791 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3838 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15462 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46922 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72390 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57452 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Рада поддержала законопроект о компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащим

Киев • УНН

 • 17871 просмотра

ВР приняла законопроект о выплате денежной компенсации военным за неиспользованные дни отпусков во время мобилизации. Законопроект имеет целью обеспечить выплаты при увольнении со службы.

Рада поддержала законопроект о компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащим

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию для военнослужащих за неиспользованные дни отпуска во время мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск

- сообщает нардеп. 

Как отмечает Гончаренко, "за" проголосовало 290. Также, нардеп добавил, что законопроект должны рассмотреть во втором чтении.

Дополнения

Согласно карточке законопроекта №11495, его целью является гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Принятие законопроекта обеспечит гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы

- говорится в карточке законопроекта.

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК12.03.25, 11:56 • 113693 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЭкономикаполитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Телеграмма
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20