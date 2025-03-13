Рада поддержала законопроект о компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащим

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию для военнослужащих за неиспользованные дни отпуска во время мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Гончаренко, "за" проголосовало 290. Также, нардеп добавил, что законопроект должны рассмотреть во втором чтении.

Дополнения

Согласно карточке законопроекта №11495, его целью является гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Принятие законопроекта обеспечит гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы