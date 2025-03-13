Рада поддержала законопроект о компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащим
Киев • УНН
ВР приняла законопроект о выплате денежной компенсации военным за неиспользованные дни отпусков во время мобилизации. Законопроект имеет целью обеспечить выплаты при увольнении со службы.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию для военнослужащих за неиспользованные дни отпуска во время мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, пишет УНН.
Детали
Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск
Как отмечает Гончаренко, "за" проголосовало 290. Также, нардеп добавил, что законопроект должны рассмотреть во втором чтении.
Дополнения
Согласно карточке законопроекта №11495, его целью является гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.
Принятие законопроекта обеспечит гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы
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