Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК
Киев • УНН
Рада приняла законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушения мобилизации и медосмотра руководителями ТЦК и ВВК. Он предусматривает наказание за нарушение порядка медосмотра и призыва.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, руководителей и членов ВВК, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
"Рада поддержала в первом чтении (законопроект) №12442 - введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК. "За" за основу - 273", - написал Железняк.
Детали
Со слов нардепа, предлагается установление уголовной ответственности за:
- нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 УК);
- нарушение военно-должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК);
- расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 («Незаконное обогащение») УК, путем указания в п. 1 примечания к указанной норме на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.
Напомним
Законопроект №12442, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных, зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов. За определенные действия предусмотрена ответственность до 8 лет заключения.