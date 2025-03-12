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Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Киев • УНН

 • 113693 просмотра

Рада приняла законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушения мобилизации и медосмотра руководителями ТЦК и ВВК. Он предусматривает наказание за нарушение порядка медосмотра и призыва.

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, руководителей и членов ВВК, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Рада поддержала в первом чтении (законопроект) №12442 - введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК. "За" за основу - 273", - написал Железняк.

Детали

Со слов нардепа, предлагается установление уголовной ответственности за:

  • нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 УК);
    • нарушение военно-должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК);
      • расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 («Незаконное обогащение») УК, путем указания в п. 1 примечания к указанной норме на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

        Напомним

        Законопроект №12442, который предлагает ввести ответственность для военнослужащих ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву, а для ВВК - за умышленное нарушение проведения медицинского осмотра для определения пригодности военнообязанных, зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов. За определенные действия предусмотрена ответственность до 8 лет заключения.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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