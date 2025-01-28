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До 8 років вʼязниці для ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову: в Раду внесли законопроєкт

Київ • УНН

 • 75417 перегляди

Депутати пропонують ввести кримінальну відповідальність для працівників ТЦК за призов заброньованих осіб. Для ВЛК передбачено покарання за порушення медичного огляду військовозобов'язаних.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову, а для ВЛК - за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12442.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, планується доповнити Кримінальний кодекс статтею №337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби".

Згідно зі статтею, умисне порушення проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, вчиненого працівником ВЛК, що призвело до призову громадянина на військову службу, який має відстрочку за станом здоров’я каратиметься позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

За вищезазначені дії, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За вказані дії в умовах воєнного стану, покарання буде у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Також депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею 462-2 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

Відповідно за призов на військову службу осіб, що мають відстрочку, або бронювання, буде каратися службовим обмеженням на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до 5 років

За вказані дії в особливий період, окрім воєнного стану, каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади абозайматися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За вищевказані дії в умовах воєнного стану - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Окрім того, голів, їх заступників, членів, секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій планується прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що дозволить їх карати за незаконне збагачення.

Набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більше ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 9 млн гривень), перевищує її законні доходи є кримінальним правопорушенням.

Покарання за нього – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В пояснювальній записці вказується, що проведеними заходами контролю за роботою ТЦК встановлено випадки призову громадян на військову службу, які не підлягали призову відповідно до закону, безпідставного надання відстрочок, непритягнення до відповідальності осіб, що ухиляються від призову, ненаправлення до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які не прибули за повістками на відправку в складі команд тощо.

Крім того, непоодинокими є випадки порушення порядку проведення медичного огляду для визначення придатності до військової служби посадовими особами військово-лікарських комісій, що призводить до порушення прав громадян, ухилення від призову на військову службу або до незаконного звільнення з військової служби військовослужбовців.

"Зазначене негативно позначається на виконанні завдань з комплектування Сил оборони особовим складом та безпосередньо впливає на спроможність військ (сил) виконувати бойові завдання з відсічі збройної агресії російської федерації, а також підривають довіру суспільства до державних інституцій та формують негативне ставлення до процесу мобілізації. З метою чіткого визначення на законодавчому рівні складу кримінальних правопорушень, вчинених зазначеними спеціальними суб’єктами, а також посилення відповідальності деяких службових осіб, розроблено пропозиції щодо внесення змін до Кримінального кодексу України", - йдеться в записці.

Нагадаємо

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності планує розробити законопроєкт щодо притягнення посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) до відповідальності за перевищення повноважень. Також майбутній документ передбачатиме відповідальність працівників ВЛК за порушення порядку мобілізації військовозобов'язаних.

Згодом в Раді заявили, що в парламенті розробляють новий законопроєкт щодо відповідальності співробітників ТЦК за порушення мобілізаційного порядку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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